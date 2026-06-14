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Slovenske odbojkarice drevi proti Latviji za četrto zmago v Evropski ligi

Ljubljane, 14. 06. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Slovenija - Islandija

Slovenske odbojkarice so v Črni gori z zmagama nad Črno goro in Gruzijo uspešno začele Evropsko ligo in pot k glavnemu cilju, uvrstitvi v Ligo narodov. Drugi del tekmovanja so Slovenke nadaljevale na domačih tleh, kjer so v petek suvereno opravile z odbojkaricami Islandije. Zadnji izziv na domačih tleh bo predstavljala reprezentanca Latvije, ki je na treh tekmah vpisala dva poraza in zmago. Tekmo boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO od 17.50 dalje.

CEV EL (Ž): Slovenija - Latvija
CEV EL (Ž): Slovenija - Latvija
FOTO: VOYO

Izbranke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so uspešno začele Evropsko ligo s tremi zmagami. Na prvem turnirju v črnogorskem Baru so premagale Črno goro in Gruzijo, na domačih tleh v dvorani Vižmarje Brod pa je padla reprezentanca Islandije. Na vseh treh tekmah Slovenke niso oddale niti enega niza, kar še bolj priča o moči in kakovosti naše reprezentance.

Razlika v kakovosti na vseh tekmah je bila očitna, obenem pa imajo naše odbojkarice dodatno željo po uvrstitvi na prva štiri mesta, ki peljejo na zaključni turnir. V lanski skrajšani izvedbi še takratne zlate evropske lige so Slovenke s štirimi zmagami in dvema porazoma turnir končale na petem mestu in tako za las zgrešile zaključni turnir.

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Latvija, ki bo naslednja nasprotnica naših odbojkaric, je na treh odigranih tekmah vpisala dva poraza proti Romunkam in Izraelkam ter zmago proti Islandiji. "Zaenkrat gre vse po načrtu. Vidi se, da se naša forma stopnjuje iz tedna v teden. Pomembno je, da nadaljujemo v tem tempu in upamo na najboljše. Osredotočene smo na vsako tekmo posebej, tudi v nedeljo se bomo držale vsega, kar se bomo dogovorile na videoanalizi, in verjamem, da bomo tako lahko ponovno uspešne," je pred zadnjo tekmo na domačih tleh dejala Anja Mazej.

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Tekma proti Latviji bo zadnja v sklopu turnirja na domačih tleh. Po tej tekmi se bodo odbojkarice odpravile v Skopje v Severno Makedonijo, kjer se bodo pomerile z domačinkami Makedonkami in Hrvaticami. Hrvaško so Slovenke premagale na obeh zadnjih pripravljalnih tekmah pred začetkom Evropske lige v Črni gori.

Ali bodo naše odbojkarice slavile tudi proti Latviji, boste lahko preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 17.50 dalje.

Evropska liga
Evropska liga
FOTO: VOYO
odbojka slovenija evropska liga latvija

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