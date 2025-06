Slovenske odbojkarice kljub zmagi ostale brez zaključnega turnirja

Slovenke so v 12-članski druščini na koncu s štirimi zmagami, ob Španiji so premagale še Azerbajdžan, Madžarsko in Grčijo, ter dveh porazih proti Ukrajini in Portugalski na drugem turnirju končale na nehvaležnem petem mestu z 11 točkami, dvema manj od Madžarske.

Na roko bi jim morala iti tudi izida dveh drugih tekem. Slovakinje so sicer v poljskem Radomu izgubile proti Ukrajini, vendar so Madžarke na domačem terenu s 3:1 le premagale Portugalke in ujele zadnjo vstopnico. Na zaključnem turnirju bodo igrale še Romunija, Ukrajina in Švedska (vse štiri končale z izkupičkom 5-1).

Varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so na zadnji tekmi ligaškega dela zlate lige proti Špankam lovile četrto mesto, ki še pelje na zaključni turnir na Švedsko. Za to so morale danes zmagati, kar jim je uspelo, a niso bile odvisne zgolj od lastne usode.

V slovenskem taboru je bila s 14 točkami najuspešnejša naturalizirana Gambijka, ki šele dodobra začenja kariero v slovenskem dresu, Fatoumatta Sillah. Nika Milošič je pristavila 12 točk, 11 pa Eva Zatković.

Tekmo so Slovenke odprle s 3:0, a je kljub temu sledil izenačen uvod v prvi niz. Po seriji slabših sprejemov so se Slovenke znašle v zaostanku šestih točk (10:16). Razigrane Španke so nato vodile s sedmimi in enkrat tudi z osmimi točkami naskoka in prvi niz varno pripeljale v končnico. V tej so nato sicer izkoristile šele četrto zaključno žogo.

Po servisih Sillah so v drugem nizu Slovenke prišle do +3 (8:5). Po njenem bloku in španskem avtu so gostiteljice prišle do lepše prednosti petih točk (13:8). A Španke so strnile svoje vrste in se vrnile na točko minusa. Do konca sta ekipi večinoma igrali točko za točko, Slovenke pa so tokrat ostale bolj zbrane in zadržale prednost do konca.

V tretjem nizu so Slovenke vodile praktično od začetka do konca. Po asu Selene Leban je prednost znašala +6 (13:7), po zaključevanju Zatković pa je bilo vodstvo Slovenije, ki je v tem trenutku igrala precej bolje, že +8 (22:14). Španke so malo še zapretile, a niso več prišle blizu, Leban je z asom izkoristila prvo zaključno žogo.

Četrti niz se je začel enako kot tretji, Slovenke hitro nabrale nekaj točk prednosti. Slovenke niso popuščale, po bloku Milošič in asu Sillah je bilo +7 (18:11). Kljub veliki prednosti gostiteljic so se Španke v končnici niza približale na dve točki zaostanka (21:23), vseeno pa Slovenke odločile dvoboj z drugo zaključno žogo po španskem avtu.

Naslednji izziv v reprezentančnem poletju slovenske odbojkarice čaka v začetku avgusta, ko bodo igrale tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Estoniji in Izraelu. V nadaljevanju sezone bodo nastopile še na svetovnem prvenstvu.