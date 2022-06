Slovenske odbojkarice klonile proti Švedinjam

Slovenske odbojkarice so na Švedsko odpotovale s tremi zmagami in tremi porazi, nazadnje so v prejšnjem krogu doma premagale Portugalsko. Varovanke Marca Bonitte so se s Švedinjami že pomerile na domačem igrišču v Mislinji, a favoriziranim tekmicam niso bile kos. Bonitta je obračun znova začel s spremenjeno zasedbo. Ob Evi Pogačar na mestu podajalke in Evi Zatkovič na mestu korektorice je v začetni postavi priložnost prvič dobila Tia Koren, ki je ob Mirti Velikonja Grbac zaigrala kot srednja blokerka, na sprejemalskih mestih sta začeli Mija Šiftar in Lorena Lorber Fijok, kot prosta igralka pa Julija Grubišič Čabo.

V prvem nizu so domače hitro povedle s 5:1, Slovenke so se po treh zaporednih točkah pozneje približale na 7:11, potem pa je sledila serija Švedinj pod vodstvom Anne Haak za 18:7. Švedinje niso dopustile, da bi se jim Slovenke preveč približale, niz je z asom za 25:19 končala Anna Haak.

Slovenija je v drugem nizu izenačila na 4:4, potem pa je sledilo obdobje, ko so bile Švedinjam blizu. Nazadnje je bilo tako pri 14:16, s servisom Anne Haak so Švedinje spet pobegnile do 19:15, a se borbene Slovenke niso predale. Po asu Lorber Fijokove so zaostajale le še za točko, v ključnih trenutkih pa so bile domače bolj zbrane in po bloku Isabelle Haak slavile s 25:20.

V tretjem nizu je po spodbudnem začetku (5:5) sledila švedska serija, tudi z asi so domače povedle z 12:5 in nato celo 20:6. A pri izidu 22:8 so s servisom Korenove slovenske odbojkarice le nanizale štiri zaporedne točke, Zatkovičeva je dodala še as za 23:14, Klara Milošič pa blok za 23:15. Zadnji točki in zmago s 25:16 je Švedski prinesla Isabelle Haak.

Slovenske odbojkarice sicer počasi končujejo nastope v letošnji srebrni ligi, današnja tekma je bila predzadnja, zadnja pa jih čaka v gosteh z Luksemburgom, dvoboj bo v nedeljo, 26. junija.