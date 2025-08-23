Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Slovenske odbojkarice na drugi tekmi proti Češki

Nakhon Ratchasima, 23. 08. 2025 19.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na drugi tekmi svetovnega prvenstva na Tajskem pomerila proti Češki. Dvoboj se bo v nedeljo začel ob 11. uri. Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja so zgodovinsko petkovo prvo tekmo na SP izgubile proti Združenim državam Amerike, a predvsem v prvih treh nizih pustile dober vtis.

Za slovensko izbrano vrsto je tako uspešen debi na svetovnih prvenstvih. V Nahkon Ratchasimi so odbojkarice današnji prost dan izkoristile za regeneracijo in pripravo na obračun proti neugodnim Čehinjam. Te so presenetljivo izgubile proti Argentini na prvi tekmi skupine D.

Oreficejeve varovanke z mislimi že povsem pri drugi tekmi prvenstva. Z dobro igro, ki so jo prikazale proti favoriziranim Američankam in jim vzele niz, so prebile led in zagotovo opozorile nase pred nadaljevanjem prvenstva.

"Mislim, da je na takem tekmovanju vsaka tekma kot finale. Včeraj je Argentina odigrala zelo dobro in presenetila. Igro Čehinj smo že analizirali, zato smo nanje pripravljeni. Češko smo preučevali že nekaj tednov, da bi videli, kje jih lahko napademo," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor slovenskih odbojkaric.

"Gre za dobro ekipo, z igralkami, ki imajo uspešne kariere in veliko izkušenj, zato bo jutrišnja tekma zagotovo povsem drugačna kot tista proti ZDA. Jutri dopoldan bomo na treningu preizkusili še zadnje stvari. Danes smo delali predvsem na prilagoditvah v bloku in obrambi. Jutri pa se bomo s pomočjo zadnjih video analiz osredotočili na to, kako jih moramo napasti," je dodal Alessandro Orefice.

Alessandro Orefice
Alessandro Orefice FOTO: Luka Kotnik

Poudaril je, da morajo biti njegove varovanke še naprej agresivne na servisu in tekmice poskusiti zaustaviti pri njihovih močnih točkah, torej v bloku in protinapadu.

Lorena Lorber Fijok razmišlja podobno: "Led je prebit, jutri igramo proti Čehinjam, na katere smo se začeli pripravljati že v Ljubljani, sedaj pa je treba izpiliti samo še taktično pripravo. Čehinje prikazujejo kakovost z vseh igralskih pozicij, zato bo treba biti osredotočen," je dejala slovenska sprejemalka.

"Smo mlada ekipa, ki ji ne zmanjka energije, sploh na pomembnih tekmah, kjer se moramo boriti do konca. Upamo, da bo to dovolj, da jutrišnji rezultat obrnemo v našo korist," je še dodala Lorber Fijok.

"Vemo, v katerih elementih so Čehinje dobre in v čem smo močni mi. Še naprej moramo pritiskati na servisu, da jih poskusimo čim bolj oddaljiti od mreže. Če bomo držale nivo igre, ki smo ga sposobne, potem verjamem, da lahko tekmo tudi zmagamo," pa je dodala prosta igralka Anja Mazej.

Slovenke lahko z zmago Čehinje izločijo iz nadaljnjega tekmovanja, česar se še kako dobro zaveda češki selektor Janis Atanasopulos.

"Včeraj za nikogar od nas ni bil dober dan. Takšne stvari se v športu dogajajo, a moramo se resetirati in proti Sloveniji prikazati nekaj posebnega, da ohranimo možnosti za uvrstitev v izločilne boje," je dejal grški strateg na klopi češke izbrane vrste.

Reprezentanci sta se nazadnje srečali lani v Mariboru, na tekmi zlate evropske lige, takrat so Čehinje slavile s 3:1 v nizih.

Naslednji članek

Gajser peti v kvalifikacijah Arnhema

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss-slo
23. 08. 2025 21.04
Kaksne obupne drese majo odbojkarji ..to je tko ko se ruralni povzpetnezi prigurajo do vrha in potem odlocajo o taksnih stvareh,za katere nimajo pojma v pojmu..na koncu hodijo te kanarcki po svetu in mnogi se nam verjetno smejijo za hrbtom..in kot drugo ne vem kdo si je omislil tako grde nacionalne barve ..mi smo arijska rasa..in seveda ta barva pride na bledo kozo obupno..tut jodlarji majo boljsi okus
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110