Slovenske odbojkarice na drugi tekmi proti Češki

Za slovensko izbrano vrsto je tako uspešen debi na svetovnih prvenstvih. V Nahkon Ratchasimi so odbojkarice današnji prost dan izkoristile za regeneracijo in pripravo na obračun proti neugodnim Čehinjam. Te so presenetljivo izgubile proti Argentini na prvi tekmi skupine D.

Oreficejeve varovanke z mislimi že povsem pri drugi tekmi prvenstva. Z dobro igro, ki so jo prikazale proti favoriziranim Američankam in jim vzele niz, so prebile led in zagotovo opozorile nase pred nadaljevanjem prvenstva.

"Mislim, da je na takem tekmovanju vsaka tekma kot finale. Včeraj je Argentina odigrala zelo dobro in presenetila. Igro Čehinj smo že analizirali, zato smo nanje pripravljeni. Češko smo preučevali že nekaj tednov, da bi videli, kje jih lahko napademo," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor slovenskih odbojkaric.

"Gre za dobro ekipo, z igralkami, ki imajo uspešne kariere in veliko izkušenj, zato bo jutrišnja tekma zagotovo povsem drugačna kot tista proti ZDA. Jutri dopoldan bomo na treningu preizkusili še zadnje stvari. Danes smo delali predvsem na prilagoditvah v bloku in obrambi. Jutri pa se bomo s pomočjo zadnjih video analiz osredotočili na to, kako jih moramo napasti," je dodal Alessandro Orefice.