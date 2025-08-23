Slovenske odbojkarice na drugi tekmi proti Češki

Za slovensko izbrano vrsto je tako uspešen debi na svetovnih prvenstvih. V Nahkon Ratchasimi so odbojkarice današnji prost dan izkoristile za regeneracijo in pripravo na obračun proti neugodnim Čehinjam. Te so presenetljivo izgubile proti Argentini na prvi tekmi skupine D.
Oreficejeve varovanke z mislimi že povsem pri drugi tekmi prvenstva. Z dobro igro, ki so jo prikazale proti favoriziranim Američankam in jim vzele niz, so prebile led in zagotovo opozorile nase pred nadaljevanjem prvenstva.
"Mislim, da je na takem tekmovanju vsaka tekma kot finale. Včeraj je Argentina odigrala zelo dobro in presenetila. Igro Čehinj smo že analizirali, zato smo nanje pripravljeni. Češko smo preučevali že nekaj tednov, da bi videli, kje jih lahko napademo," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor slovenskih odbojkaric.
"Gre za dobro ekipo, z igralkami, ki imajo uspešne kariere in veliko izkušenj, zato bo jutrišnja tekma zagotovo povsem drugačna kot tista proti ZDA. Jutri dopoldan bomo na treningu preizkusili še zadnje stvari. Danes smo delali predvsem na prilagoditvah v bloku in obrambi. Jutri pa se bomo s pomočjo zadnjih video analiz osredotočili na to, kako jih moramo napasti," je dodal Alessandro Orefice.
Poudaril je, da morajo biti njegove varovanke še naprej agresivne na servisu in tekmice poskusiti zaustaviti pri njihovih močnih točkah, torej v bloku in protinapadu.
Lorena Lorber Fijok razmišlja podobno: "Led je prebit, jutri igramo proti Čehinjam, na katere smo se začeli pripravljati že v Ljubljani, sedaj pa je treba izpiliti samo še taktično pripravo. Čehinje prikazujejo kakovost z vseh igralskih pozicij, zato bo treba biti osredotočen," je dejala slovenska sprejemalka.
"Smo mlada ekipa, ki ji ne zmanjka energije, sploh na pomembnih tekmah, kjer se moramo boriti do konca. Upamo, da bo to dovolj, da jutrišnji rezultat obrnemo v našo korist," je še dodala Lorber Fijok.
"Vemo, v katerih elementih so Čehinje dobre in v čem smo močni mi. Še naprej moramo pritiskati na servisu, da jih poskusimo čim bolj oddaljiti od mreže. Če bomo držale nivo igre, ki smo ga sposobne, potem verjamem, da lahko tekmo tudi zmagamo," pa je dodala prosta igralka Anja Mazej.
Slovenke lahko z zmago Čehinje izločijo iz nadaljnjega tekmovanja, česar se še kako dobro zaveda češki selektor Janis Atanasopulos.
"Včeraj za nikogar od nas ni bil dober dan. Takšne stvari se v športu dogajajo, a moramo se resetirati in proti Sloveniji prikazati nekaj posebnega, da ohranimo možnosti za uvrstitev v izločilne boje," je dejal grški strateg na klopi češke izbrane vrste.
Reprezentanci sta se nazadnje srečali lani v Mariboru, na tekmi zlate evropske lige, takrat so Čehinje slavile s 3:1 v nizih.
