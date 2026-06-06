Slovenske odbojkarice prepričljivo ugnale Gruzijke

Slovenske odbojkarice so v petek uspešno začele prvi izziv sezone in dobile uvodno tekmo v evropski ligi, kjer ciljajo na najvišja mesta in lovijo uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Proti Črni gori je bilo nekaj nihanj v igri, danes pa so nasproti mreže stale na papirju še lažje tekmice.

Slovenke, tretje nosilke v ligi, so po zmagi nad Črno goro napredovale na 19. mesto na svetovni lestvici, medtem ko so na evropski 13. Gruzijke so na svetovni lestvici šele 87. reprezentanca, na evropski pa 36. Z Gruzijkami so se doslej merile dvakrat leta 2022 v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo in obe tekmi dobile s 3:0.