Slovenske odbojkarice prepričljivo ugnale Gruzijke

Slovenske odbojkarice so v petek uspešno začele prvi izziv sezone in dobile uvodno tekmo v evropski ligi, kjer ciljajo na najvišja mesta in lovijo uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Proti Črni gori je bilo nekaj nihanj v igri, danes pa so nasproti mreže stale na papirju še lažje tekmice.
Slovenke, tretje nosilke v ligi, so po zmagi nad Črno goro napredovale na 19. mesto na svetovni lestvici, medtem ko so na evropski 13. Gruzijke so na svetovni lestvici šele 87. reprezentanca, na evropski pa 36. Z Gruzijkami so se doslej merile dvakrat leta 2022 v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo in obe tekmi dobile s 3:0.
Razlika v kakovosti med reprezentancama je bila krepko vidna v prvih dveh nizih. V tretjem se je varovankam Alessandra Oreficeja spet pripetilo preveč napak, vseeno pa so na koncu iz težkega položaja izvlekle zmago in prvega od treh turnirjev lige zapuščajo s stoodstotnim izkupičkom.
V slovenski izbrani vrsti je bila s 13 točkami najboljša Mija Šiftar, 12 jih je pristavila naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah. Pri Gruzijkah je bila s 13 točkami najuspešnejša Ana Tevdoradze.
Že naslednji konec tedna bodo Slovenke igrale drugega od treh turnirjev evropske lige. Pred domačim občinstvom v Ljubljani bodo tekmice Islandke in Latvijke.
Evropska liga, drugi krog, izid:
Slovenija - Gruzija 3:0 (25:16, 25:10, 26:24)
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