Slovenske odbojkarice se zavedajo, da je vse v njihovih rokah

Slovenija - Latvija FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenke so na Slovaškem prišle do izredno suverene zmage, s katero so nadaljevale izjemen zmagoviti niz sedmih zaporednih tekem brez oddanega niza. V Nitri so se v drugem nizu za nekaj trenutkov sicer znašle v težavah, a so varovanke Alessandra Oreficeja odreagirale izkušeno in slavile s 26:24. Na današnji tekmi jih na papirju čaka dokaj lahko delo, a če si želijo izogniti zlatemu nizu, morajo zmagati tudi pred domačimi navijači. Kapetanka naše izbrane vrste Saša Planinšec meni, da jih v slovenski prestolnici čaka težje delo: "Menim, da Slovakinje na prvi tekmi niso pokazale svojega pravega obraza. To smo dobro izkoristile, v Ljubljani pa pričakujemo težjo tekmo, ki bo tudi odločilna. Na nas je, da ostanemo zbrane in si ne privoščimo večjih nihanj in pridemo do zmage."

Sedem tekem, 21 osvojenih nizov in niti enega izgubljenega. Tako se sliši izjemna statistika naših odbojkaric vse od začetka letošnje evropske lige. 31-letna Mariborčanka se zaveda, da skupaj s soigralkami dviguje raven slovenske ženske odbojke: "Trenutno je zares odlično igrati za Slovenijo. Dogajajo se nam nekatere stvari, ki si jih pred nekaj leti nisem mogla niti predstavljati. Imamo možnost prebiti se v Ligo narodov, na svetovni jakostni lestvici zasedamo visoko mesto, to še zdaleč niso majhni uspehi. Končno smo Slovenijo pripeljale na nivo, na katerem si zasluži biti," je bila upravičeno ponosna Planinšec.

V drugem polfinalnem paru si nasproti stojita Madžarska in Švedska, prvo tekmo so v gosteh s 3:2 dobile slednje. Lorena Lorber Fijok se zaveda, da jih v morebitnem finalu v vsakem primeru ne bo čakalo lahko delo, izpostavlja pa individualno kakovost Švedinj na čelu z odlično Isabello Haak: "Obe reprezentanci sta v polfinalu, ker sta odlični. Za Švedsko igra morda najboljša korektorica na svetu. Vse je odvisno od naše igre," je povedala ena naših najboljših odbojkaric, ki je ravno pred nekaj dnevi zaključila svoj prestop v romunski klub CSO Voluntari 2005. 23-letnica poudarja, da je vse odvisno od slovenske igre: "Pritisk igranja za svojo državo si štejemo v čast, gre za privilegij. Vse je v naših rokah, kar je najboljša možna iztočnica. S takšnim razmišljanjem je lažje iti v tekmo in priti do zmage. Odločene smo, da pred domačimi navijači prikažemo svoj najboljši obraz in se prebijemo do velikega finala."