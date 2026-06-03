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Slovenske odbojkarice v en glas: V slačilnici vlada izjemno vzdušje

Ljubljana, 03. 06. 2026 19.03 pred 22 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
Nina Mihalič Lu.M
Priprave ženske odbojkarske reprezentance

Slovenske odbojkarice se bodo tudi letos predstavile svojim navijačem. Med 12. in 14. junijem jih namreč v Ljubljani čaka drugi turnir Evropske lige, skozi katero si bodo skušale zagotoviti uvrstitev v Ligo narodov. Tekmice naših deklet bodo Islandke in Latvijke. Prva preizkušnja jih čaka že v petek, ko se bodo v Črni gori pomerile proti gostiteljici prvega turnirja. Vse tri faze letošnje evropske lige boste lahko spremljali na VOYO, slovenski del tekmovanja pa bomo prenašali tudi na Kanalu A.

Slovenske odbojkarice so se že zbrale na pripravah na novo reprezentančno sezono, v kateri jih bomo spremljali na dveh frontah. Najprej se bodo junija in julija dokazovale v Evropski ligi, avgusta pa jih čaka še nastop na evropskem prvenstvu. Nastopi v Evropski ligi bodo letos imeli še večji pomen, saj si bodo naša dekleta pod vodstvom selektorja Alessandra Oreficeja skušala priigrati preboj v elitno Ligo narodov, najmočnejše reprezentančno tekmovanje pod okriljem svetovne zveze, v katerem sicer že od leta 2021 nastopa naša moška izbrana vrsta.

O visokih ciljih naše izbrane vrste govori tudi ena izkušenejših igralk v slovenski slačilnici Sara Planinšec, ki je razkrila, da je vzdušje znotraj ekipe izredno pozitivno: "Vzdušje je zelo dobro. Na priprave smo prišle zelo motivirane, prepričana sem, da nas čaka lepo poletje. Cilji so visoki, s tem v glavi tudi hodimo na treninge in vsak dan trdo delamo. Naš glavni cilj je zbrati čim več točk in se uvrstiti v Ligo narodov. Želimo si osvojiti Evropsko ligo, vemo, da ne bo lahko, a z našo kakovostjo je prav, da ciljamo visoko. Korak naprej si želimo storiti tudi na evropskem prvenstvu. Imamo težko skupino, a verjamem, da nam lahko uspe," je dan pred odhodom v Črno goro povedala 31-letna Mariborčanka.

V konkurenci 26 reprezentanc iz vse Evrope, med katerimi, poleg Slovenk, za favoritinje za zmago veljajo še Romunke, Švedinje, Španke, Madžarke, Slovakinje in Hrvatice, bo štela vsaka zmaga. Naše odbojkarice namreč od 18. mesta, ki vodi v Ligo narodov, loči le še 10 točk na svetovni lestvici. V prejšnji sezoni se naše odbojkarice niso uspele uvrstiti med evropsko elito. Nika Milošič pravi, da jim je lanski neuspeh služil kot dodaten veter v krila za letošnje tekmovanje.

"Lansko sezono v zlati ligi nismo izpolnile svojih ciljev. Po koncu smo bile razočarane, a tudi zelo motivirane za letošnjo sezono. Lani smo prišle do lepega rezultata na svetovnem prvenstvu, kar nam je dalo še dodatni zagon. Letos so naši cilji še višji, saj vemo, da smo zmožne doseči dober rezultat. Razlika se opazi že v tem, kako smo prišle na priprave, takoj smo vedele, kakšni so naši cilji. S takšno mentaliteto naša igra zgolj raste," je povedala 20-letnica.

Enega od treh turnirjev rednega dela Evropske lige bodo naša dekleta odigrala v Ljubljani, ko bodo 12. junija ob 17. uri v športni dvorani Vižmarje-Brod gostile Islandke, 14. junija pa se bodo, prav tako ob 17. uri, pred svojimi navijači pomerile še z neugodnimi Latvijkami. Maša Pucelj se zaveda pomembnosti igranja pred domačo publiko: "Zelo se veselimo, da bomo lahko igrale pred domačimi navijači. Zelo lepo je občutiti energijo in se zavedati, da te podpira vsa Slovenija. Dale bomo vse od sebe, da nagradimo navijače."

Naše odbojkarice prva preizkušnja čaka že v petek, ko bodo v Črni gori proti gostiteljici odigrale prvo tekmo uvodne faze letošnje izdaje Evropske lige. Vse tekme si boste lahko ogledali na VOYO. Slovenski del turnirja pa bomo prenašali tudi na Kanalu A.

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se_eden
04. 06. 2026 09.46
men to, da se za reprezentanco kupuje tuje igralce ni všeč. nobena sramota ni, da če daš vse od sebe in nato zgubiš, od boljše ekipe. s kupovanjem si samo lažeš sam sebi...
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