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Slovenske odbojkarice v velikem finalu: Smo blizu, a tako daleč

Ljubljana, 02. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
David Stropnik Lu.M
Slovenija - Slovaška

Slovenske odbojkarice so tudi pred domačim občinstvom dokaj lahkotno odpravile Slovakinje in prišle do mesta v velikem finalu Evropske lige. Posebej napet je bil odločilni niz, ki so ga borbene Slovenke dobile z 29:27. V finalu jih čakajo Švedinje, ki bodo zagotovo predstavljale trši oreh, a varovanke Alessandra Orefficeja si želijo nadaljevati izjemni zmagoviti niz.

Slovenija - Slovaška
Slovenija - Slovaška
FOTO: Aljoša Kravanja

Ta zdaj šteje že osem zaporednih zmag in 24 zaporednih dobljenih nizov. Zares impresivne številke, ki se vlečejo vse od začetka letošnje izdaje Evropske lige. Vse od prve tekme je bilo jasno, da Slovenke mislijo resno in spadajo v sam vrh drugorazrednega odbojkarskega tekmovanja na stari celini. Z uspehom v finalu bi si prislužile mesto v Ligi narodov, kar bi postavilo piko na i izredno uspešni sezoni.

Slovenke so tudi v Vižmarjah pokazale, da so za razred boljše od Slovakinj, ki znova niso odnesle niti enega niza. Najbližje so bile v tretjem, ko so naše odbojkarice zapravile tri zaključne žoge, a se na koncu vendarle veselile z izidom 29:27. "Nismo zadovoljne, da smo si v tretjem nizu pustile priti v tak položaj. Na koncu se je na srečo vse srečno izšlo. Pokazale smo dovolj zbranosti in karakterja, da smo se rešile. Res je, da si ne želimo biti v podobnih situacijah, je pa lepo vedeti, da smo sposobne skupaj zlesti iz luknje," je po zmagi dejala ena naših najboljših igralk Lorena Lorber Fijok, ki je zbrala devet točk.

S prebojem v veliki finale so varovanke Alessandra Orefficeja dosegle svoj osnovni cilj, a jasno je, da se s tem ne bodo zadovoljile. Za končno slavje se bodo udarile s Švedinjami, ki se ponašajo z veliko napadalne kakovosti na čelu z izjemno korektorico Isabelle Haak. "Švedska je dobra reprezentanca, ki že nekaj let igra najpomembnejše tekme. Imajo tudi najboljšo korektorico na svetu. Zagotovo nas čaka veliko težja tekma, a ekipa kakovost je zagotovo na naši strani. Vse je v naši rokah, seveda si želimo dobrega rezultata," je povedala kapetanka slovenske izbrane vrste Saša Planinšec.

Najbrž si tudi največji optimist pred začetkom sezone ni upal napovedati brezhibnega zmagovalnega niza, a po besedah 31-letne Mariborčanke so v taboru vedele, da se pripravlja nekaj posebnega: "Že od prvega dneva smo ponavljale, da si želimo dobrega rezultata," je povedala Planinšec in opozorila, da jih čaka še najtežji del: "Pred nami je še največji korak, na katerega moramo biti dobro pripravljene," njene besede je potrdila tudi Lorber Fijokova, ki je dejala: "Smo tako blizu, a obenem tako daleč."

evropska liga odbojka slovenija ženska reprezentanca saša planinšec lorena lorber fijok

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