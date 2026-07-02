Slovenske odbojkarice v velikem finalu: Smo blizu, a tako daleč

Ta zdaj šteje že osem zaporednih zmag in 24 zaporednih dobljenih nizov. Zares impresivne številke, ki se vlečejo vse od začetka letošnje izdaje Evropske lige. Vse od prve tekme je bilo jasno, da Slovenke mislijo resno in spadajo v sam vrh drugorazrednega odbojkarskega tekmovanja na stari celini. Z uspehom v finalu bi si prislužile mesto v Ligi narodov, kar bi postavilo piko na i izredno uspešni sezoni.

Slovenke so tudi v Vižmarjah pokazale, da so za razred boljše od Slovakinj, ki znova niso odnesle niti enega niza. Najbližje so bile v tretjem, ko so naše odbojkarice zapravile tri zaključne žoge, a se na koncu vendarle veselile z izidom 29:27. "Nismo zadovoljne, da smo si v tretjem nizu pustile priti v tak položaj. Na koncu se je na srečo vse srečno izšlo. Pokazale smo dovolj zbranosti in karakterja, da smo se rešile. Res je, da si ne želimo biti v podobnih situacijah, je pa lepo vedeti, da smo sposobne skupaj zlesti iz luknje," je po zmagi dejala ena naših najboljših igralk Lorena Lorber Fijok, ki je zbrala devet točk.