Slovenske odbojkarice že drugi teden 'pilijo' formo za EP

Po nastopih v srebrni evropski ligi in zapravljeni možnosti, da bi bi v prihodnji sezoni nastopale v elitni zlati ligi, je selektor Alessandro Chiappini igralkam namenil tri tedne počitka. Po premoru so se odbojkarice zbrale v Kranjski Gori in na sporedu je že dugi teden priprav na evropsko prvenstvo, ki se bo 23. avgusta začelo v Turčiji, na Poljskem, Slovaškem in Madžarskem.

Z delom v prvem tednu in tudi z začetkom drugega tedna treningov je Chiappini zelo zadovoljen:"Dekleta so na priprave prišla v dobri formi. Mislim, da smo jim pripravili pravilen program, da so lahko zadržale formo. Lahko rečem, da že od začetka lahko vidim zelo motivirano ekipo in da smo v prvem tednu treningov opravili dobro delo. Vesel sem, da smo uspeli dodati nekaj novih stvari, skozi katere bomo skušali še razviti našo igro in tudi dekleta so te spremembe dobro sprejela. Ta teden je bil za nas zelo pomemben. Zdaj smo začeli z drugim tednom priprav, za nami je dober trening in vidim, da stvari, ki smo jih vnesli v delo prejšnji teden, že uspevamo prenesti v igro. Kdo ve, morda lahko že čez nekaj dni to povsem obvladamo. Pred nami je sicer še veliko trdega dela, ampak trenutno smo osredotočeni le na nas same, na naše sposobnosti, z naslednjim tednom pa bomo začeli s tekmami in videli, kje se nahajamo."

V evropski ligi Chiappini zaradi študijskih obveznosti ni mogel računati na korektorico Izo Mlakar, ki se je zdaj znova priključila izbrani vrsti. "Igralke smo zelo motivirane in se zelo veselimo vsakega tedna in komaj čakamo na evropsko prvenstvo. Mislim, da zelo dobro treniramo, prvi teden je za nami, zdaj smo drugi teden tu v Kranjski Gori in vzdušje je zelo dobro. Mislim, da vse dobro kaže," je v uradni izjavi OZS optimistična Mlakarjeva.