Slovenske odbojkarice začele zmagovito, a rezerv je še veliko

Slovenske odbojkarice so uspešno začele z nastopi v srebrni evropski ligi, a to tekmovanje je predvsem dobra priprava na evropsko prvenstvo, k bo na sporedu konec avgusta. Uvodna zanesljiva zmaga proti Estoniji bo hitro pozabljena, v igri je bilo še precej nihanj, Slovenke pa bodo že v torek odpotovale v Grčijo, kjer bodo 29. maja odigrale tekmo z Grkinjami. Kot zanimivost tekme z Estonijo lahko omenimo, da sta 17-letna Eva Zatkovič in 25-letna Leja Janežič prvič na uradni tekmi oblekli dres članske izbrane vrste.

"Igralkam sem povedal, da moramo igrati pametno, saj se vsi zavedamo, da trenutno še nismo v takem stanju, kot bi želeli. Nismo imeli veliko časa za delo, vsa dekleta tudi niso dovolj telesno pripravljena in to se je na trenutke med tekmo tudi videlo. Tudi zato smo imeli nekaj težav. A na koncu smo naredili, kar smo želeli. Zmagali smo, zmagali s 3:0 in čeprav smo imeli težave, smo tekmo še vedno uspeli spraviti v pravo smer in osvojili tri točke," je po tekmi dejal selektor Slovenije Alessandro Chiappini.

Leja Janežič pa je dejala: "Zdi se mi, da že od vsega začetka zelo dobro treniramo. Čeprav sem v reprezentanci novinka, se mi zdi, da smo se zelo dobro ujele, dale smo vse od sebe in mislim, da je bilo to, kar smo pokazale, super."