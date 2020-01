Slovenske rokometaše na EP čakata ključni tekmi

Slovenski rokometaši so bili po prvem porazu na EP, boljši so bili Madžari, razočarani, a časa za objokovanje ni, v torek in sredo jih v Malmöju čakata dve pomembni tekmi s Portugalci in Norvežani. Slovenci so zelo dobro začeli prvenstvo, nanizali so štiri zaporedne zmage, "padli" so Poljaki, Švedi, Švicarji in Islandci. Na naslednjih dveh tekmah bo padla odločitev, ali se bodo Slovenci prebili v zaključne boje evropskega prvenstva, v igri so tudi kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Naša prva naloga bo, da zaustavimo napad Portugalcev. V tem segmentu igre so zares sijajni, predvsem gibanje njihovih igralcev v napadu, ob tem pa so tudi zelo kreativni, tako kot mi. Upam, da ne bodo imeli svojega dne, tako kot so ga imeli na nedavnem dvoboju s Švedi. Torkova tekma bo v vsakem primeru zelo zahtevna. Dobro se bomo morali odzvati na njihovo igro sedem na šest, ob tem bodo tudi Portugalci izjemno motivirani, saj imajo še vedno možnosti za preboj v polfinale," je v izjavi Rokometne zveze Slovenije dejal selektor Ljubomir Vranješ.