Slovenske rokometaše po polomu na EP čaka zelo zahtevna pot do uvrstitve na SP

Slovenija bo imela v svojem prvem kvalifikacijskem delu status nosilke tako kot Severna Makedonija, Ukrajina, Litva, Portugalska, Belorusija, Slovaška, Avstrija in BiH. Njene možne tekmice so Švica, Romunija, Belgija, Grčija, Italija, Ferski otoki, Finska, Turčija in Estonija.

Žreb se bo v soboto v Budimpešti pričel ob 13.30. Prve tekme bodo na sporedu 13., povratne pa 20. marca. Slovenijo v primeru končne zmage nato čaka še drugi krog dodatnih kvalifikacij, ki bo na sporedu 11. in 17. aprila. Njene možne tekmice bodo v tem primeru izjemno močne reprezentance, kot so Hrvaška, Nizozemska, Nemčija, Rusija, Madžarska, Črna gora, Češka, Srbija in Madžarska ter osmoljenka petkove tekme za peto mesto na letošnjem evropskem prvenstvu med Norveško in Islandijo. Od evropskih reprezentanc so si nastop na mundialu 2023 že zagotovile Danska (branilka naslova iz Egipta 2021) ter Švedska in Poljska (gostitelja), poleg njih pa še tri reprezentance z letošnjega evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem. To sta že Španija in Francija, tretja udeleženka turnirja bo znana po petkovi tekmi med Islandijo in Norveško.

Na Rokometni zvezi Slovenije (RZS) so po odstavitvi švedskega strokovnjaka na slovenski klopi zavihali rokave. Slovenija je pod Vranješevim vodstvom na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojila sijajno četrto mesto, nato pa je krivulja uspešnosti začela padati. Na lanskem svetovnem prvenstvu v Egiptu je kljub ambicioznim napovedim turnir končala na devetem mestu, v berlinskih kvalifikacijah za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu pa ni bila konkurenčna Švedski in Nemčiji, tako da se četrtič ni prebila na olimpijske igre po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.