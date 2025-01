Slovenske rokometaše pred SP čakajo še tri pripravljalne tekme

Za slovenskimi rokometaši so prvi trije dnevi priprav na svetovno prvenstvo, že četrti dan pa bo na vrsti prva pripravljalna tekma, ko se bodo izbranci Uroša Zormana v Umagu za zaprtimi vrati pomerili z Alžirijo. Po uvodnem obračunu priprav pa bodo vrata za gledalce odprta v torek, ko se bodo v Kopru merili proti Katarju in nato v petek, ko se bodo v Areni Zagreb, kjer bodo igrali tekme mundiala, pomerili z gostitelji Hrvati.

Slovenska rokometna reprezentanca je v minulih dneh zagrizla v delo in se s polno paro začela pripravljati za 11. nastop med svetovno elito. "Za nami ni veliko skupnih treningov. V kratkem ponovoletnem času smo morali razmišljati tudi o telesni pripravi. Slednji so bile namenjene dopoldanske ure, popoldanske pa rokometni igri. Do odhoda v Zagreb nas čaka še kar nekaj treningov, tudi dovolj pripravljalnih tekem. Želim si, da smo na vsakem treningu in tekmi na igrišču videti boljše," je pred sobotnim treningom v Kopru dejal organizator igre Domen Makuc.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na OI v Parizu dosegla zgodovinsko 4. mesto FOTO: Anže Malovrh - STA icon-expand

24-letnega člana Barcelone in njegove soigralce sicer že četrti dan priprav čaka prvi test, in sicer pripravljalna tekma z Alžirijo, ki bo v Umagu odigrana za zaprtimi vrati. Slovenski rokometaši bodo po obračunu s sedemkratnimi afriškimi prvaki trenirali v ponedeljek, nato pa se v torek na drugi pripravljani tekmi pomerili še s Katarjem, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Tekmo na Areni Bonifika v Kopru si bodo lahko ogledalu tudi gledalci. Zadnji preizkus pred svetovnim prvenstvom bo za slovenske rokometaše na sporedu v petek, ko se bodo spoznali s prizoriščem prvenstva in se v Areni Zagreb pomerili z gostitelji Hrvati. "Ne glede na to, da gre za pripravljalne tekme, bomo iskali zmage. Želimo igrati čim boljše, videti, kaj delamo dobro in kaj slabše ter kje lahko še napredujemo," je pred tekmami z Alžirijo, Katarjem in Hrvaško povedal Borut Mačkovšek, eden ključnih slovenskih reprezentantov na obeh straneh igrišča.

Vzdušje v reprezentanci je sicer odlično, tudi težav z neljubimi poškodbami ni. "Za zdaj nam zdravje služi, naj ostane tako!" je zbranim predstavnikom sedme sile zaupal selektor Zorman in nadaljeval: "Do prvenstva nas loči še kar nekaj časa, čaka nas ogromno dela. Tekma z Alžirijo prihaja dokaj hitro, a takšen načrt priprav smo si zastavili. V Umagu si želimo nadaljevati pot s treningov, pokazati dobro telesno pripravljenost in raven rokometa. Ključna stvar bo, da še naprej ostanemo vsi zdravi."

Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na seznamu Uroša Zormana so vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Urban Lesjak, krilni igralci Blaž Janc, Tilen Kodrin, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičič, zunanji igralci Nejc Cehte, Nik Henigman, Mitja Janc, Tadej Kljun, Borut Mačkovšek, Domen Makuc, Rok Ovniček, Aleks Vlah in Miha Zarabec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Miha Kavčič in Matic Suholežnik.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu bo nastopilo 32 ekip, ki bodo razvrščene v osem skupin. Slovenija se bo v Zagrebu pomerila s Kubo (16. 1.), Zelenortskimi otoki (18. 1.) in Islandijo (20. 1.). V drugi del prvenstva se bodo uvrstile najboljše tri ekipe. V primeru uspeha se bo Slovenija v drugem delu srečala z najboljšo trojico skupine H, v kateri so Egipt, Hrvaška, Argentina in Bahrajn. Dve najboljši ekipi skupine drugega dela bosta nato napredovali v končnico, ki se bo začela s četrtfinalom. Slovenija bo vse tekme, vključno z morebitnim polfinalom, odigrala v Zagrebu, medtem ko bo tekmo za tretje mesto in finale gostil norveški Oslo.