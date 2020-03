Slovenske rokometaše v kvalifikacijah čakajo Srbi

Slovenija, ki je na letošnjem januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji zasedla četrto mesto, je današnji žreb na Dunaju pričakala v prvem jakostnem bobnu. V njem so bili tudi Nemčija, Portugalska, Švedska, Avstrija, Madžarska, Belorusija, Islandija, Češka in Francija.

Njene možne tekmice iz drugega jakostnega bobna so bile Severna Makedonija, Švica, Nizozemska, Črna gora, Ukrajina in Srbija ter zmagovalci prvega kroga kvalifikacij med Turčijo in Rusijo, Romunijo in BiH, Poljsko in Litvo in Izraelom in Latvijo, ki bodo na sporedu v začetku prihodnjega meseca.

Nastop na SP v Egiptu, kjer bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc, so si od evropskih izbranih vrst že zagotovile Danska, Španija, Hrvaška in Norveška.