Slovenske rokometašice bodo žreb kvalifikacij pričakale v drugem bobnu

Možne tekmice slovenske izbrane vrste iz prvega bobna so Francija, Švedska, Nizozemska, Nemčija, Črna gora in Španija. V tretjem jakostnem bobnu so Severna Makedonija, Ukrajina, Portugalska, Italija, Grčija in Kosovo, v četrtem pa Ferski otoki, Finska, Izrael, Bosna in Hercegovina, Litva in Belgija.

Na zaključni turnir stare celine so že uvrščene vse gostiteljice ter tri najboljše izbrane vrste z lanskega prvenstva v Švici in Avstriji ter na Madžarskem. To so Norveška, Danska in Madžarska.