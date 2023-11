Slovenske rokometašice brez poškodovane prve zvezdnice do uvodne zmage na SP

Slovenske rokometašice so v norveškem Stavangerju osvojile prvi par točk, z igro pa niso navdušile. Po udarnem uvodu in vodstvu s sedmimi goli so v nadaljevanju prikazale dokaj medlo igro, Islandke so se jim sredi drugega polčasa povsem približale, njihove zmage pa niso ogrozile.

Slovenke so na Norveško pripotovale oslabljene, manjkata prvokategornici Elizabeth Omoregie in Nina Zulić, pod velikim vprašajem pa je tudi nastop poškodovane prve zvezdnice Ane Gros. Po dnevu premora jih v soboto najprej čakajo afriške prvakinje iz Angole, v ponedeljek pa še zadnje olimpijske prvakinje iz Francije.