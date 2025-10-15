Slovenske rokometašice brez težav ugnale Belgijo

Za nas je zmaga proti Belgiji izjemno pomembna, sploh glede na odsotnost nekaterih pomembnih igralk, na katere ne bom mogel računati tudi na bržkone najbolj pomembnem obračunu v tem kvalifikacijskem ciklusu v nedeljo v Severni Makedoniji. Z nekaterimi segmenti v naši igri sem bil zadovoljen, z nekaterimi manj, v drugem polčasu smo se zavoljo visoke prednosti tudi preveč sprostili. Do tekme v Bitoli bomo skušali odpraviti nekatere napake v naši igri, a tekma proti Belgiji je bila za moje mlade igralke zagotovo koristna in poučna. Dragan Adžić, selektor slovenske ženske rokometne reprezentance

Slovenske rokometašice so kljub zdesetkani zasedbi osvojile prvi par točk v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo konec prihodnjega leta na Češkem, Poljskem, Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji.

V odsotnosti kapetanke Tjaše Stanko, ki se bo po avgustovskem zlomu koščice v zapestju na veliko sceno predvidoma vrnila čez dobra dva tedna, in izkušene Nine Zulić, jim uvodne tekmice iz Belgije niso povzročile nobenih težav, veliko težje delo jih čaka že v nedeljo, ko se bodo v Bitoli pomerile s Severnimi Makedonkami.

V skupini 3 nastopajo še Nemke, ki se bodo z izbrankami črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića dvakrat pomerile v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu, povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami pa bosta mesec dni kasneje. Na zaključni turnir neposredno vodita prvi mesti, dodatno pa bodo napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Slovenke so temelje za zmago postavile že v uvodnih desetih minutah. Vratarka Maja Vojnović je takoj dosegla pravo delovno temperaturo in v tem obdobju igre zbrala pet obramb (v prvem polčasu skupno 14, nato pa je prepustila mesto Dijani Đajić in Lani Petek, učinkovite pa so bile tudi njene soigralke v polju, ki so povedle s 6:2.

Adžić je do konca prvega polčasa priložnost za dokazovanje ponudil veliki večini iz njegovega 16-članskega kadra. Kljub temu, da nekatere nimajo izkušenj igranja na tako visoki sceni, je njihova prednost konstantno naraščala, na polovici tekme je znašala +9 (17:8).

Slovenske rokometašice so tudi v drugem polčasu imele absolutni rezultatski nadzor nad tekmicami. Njihova predstava resda ni bila na ravni iz prvega polčasa, Belgijke so se jim v 48. minuti približale na pet golov (23:18), svoje zmage pa v nobenem trenutku niso ogrozile. Ob tem so prihranile tudi precej energije za veliko zahtevnejši nedeljski obračun v Bitoli.

V slovenski reprezentanci sta bili na današnji tekmi najučinkovitejši Nuša Fegic s sedmimi in Ema Hrvatin s šestimi goli, medtem ko je vratarka Maja Vojnović, ki je branila le v prvem polčasu, zbrala 14 obramb.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026, skupina 3, 1. krog, izid tekme:

Slovenija - Belgija 29:22 (17:8)