Padla Kuba: Slovenke še upajo na napredovanje v drugi del SP

Slovenske rokometašice so po sanjskem uvodu v svetovno prvenstvo na Japonskem in odmevno zmago nad Nizozemsko doživele dva visoka poraza proti Norveški in Angoli. Za preboj v drugi del tekmovanja potrebujejo še dve zmagi. Prvo so zanesljivo dosegle proti Kubankam (39:26), odločilna tekma na sklepnem turnirju v Kumamotu pa jih čaka proti Srbiji.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke





Slovenija po zmagi proti Kubi še upa na drugi del rokometnega SP. FOTO: AP

Ne glede na to so bile karibske igralke v prvem polčasu povsem enakovredne Slovenkam, ki so bile po senzacionalni zmagi nad Nizozemkami na drugih dveh tekmah brez moči proti Norvežankam in Angolkam. Varovanke slovenskega selektorjaUroša Bregarja so bile v prvi polovici tekme v velikih škripcih, telesno povsem spodobne, taktično pa močno podhranjene Kubanke, so jih v prvi polovici tekme pošteno namučile.

V slovenski reprezentanci sta bili proti Kubankam najbolj učinkoviti Tjaša Stanko z enajstimi in Ana Gros z osmimi goli.

Slovenski napad je bil v prvem polčasu na zelo nizki ravni, še bolj je šepala igra v obrambi, vse te vrzeli pa so Kubanke znale izkoristiti in jim že po desetih minutah igre ušle na dva gola (4:6). Slovenke so bile do dvajsete minute v zaostanku (11:12), v končnici prvega polčasa pa so Bregarjeve izbranke vendarle zaigrale malenkostno bolje, a več kot dva gola prednosti si niso priigrale (15:13, 16:14 in 17:15). Ana Gros, Tjaša Stanko, Polona Barič, Nina Zulić in druge slovenske igralke so prvo polovico tekme zaključile z vodstvom 17:15, v začetku druge pa so vendarle uveljavile svojo "rokometno širino" in postopoma lomile odpor tekmic.





Uroš Bregar FOTO: Damjan Žibert