Slovenske rokometašice do pomembne zmage v Granollersu

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnji tekmi prvega kroga skupine A na svetovnem prvenstvu v Španiji v Granollersu premagala Črno goro z 28:18 (16:8).

Slovenske rokometašice so na najboljši možni način odprle svetovno prvenstvo v Španiji. S poletno predstavo so v Granollersu na kolena položile Črnogorke in naredile pomemben korak proti preboju v glavni del tekmovanja. V njega se bodo uvrstile tri prvouvrščene izbrane vrste iz skupinskega dela tekmovanja, četrtouvrščeno pa čaka nastop za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Slovenija se bo po dnevu premora v nedeljo pomerila s Francijo, v torek pa še z Angolo. Francija je na današnji prvi tekmi ugnala Angolo s 30:20 (13:9). Slovenske rokometašice so uvodni obračun na letošnjem zaključnem turnirju v Španiji odigrale na najvišji možni ravni in v vseh elementih igre povsem zasenčile tekmice iz Črne gore. Najbolj blestečo predstavo so prikazale med 6. in 21. minuto, ko z granitno obrambo - neprestano so kombinirale postavitvi 6-0 in 5-1 - ter na krilih izjemno razpoložene vratarke Amre Pandžić, ki je v prvi polovici tekme dobesedno parala živce Črnogorkam in zbrala kar 11 obramb, sploh niso prejela zadetka.

Na drugi strani je slovenska predstava v napadu bila naravnost popolna. Goli so padali iz vseh položajev, napadalna igra ni slonela zgolj na prvi dami slovenskega rokometa Ani Gros, med strelke se je vpisalo kar osem igralk. Po izidu 4:4 v šesti minuti so izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića naredile delni izid 7:0 in v 20. minuti povedle z 11:4. "Ponosen sem na svoje varovanke, prav tako na svoje sodelavce. Na minulih prvenstvih se nam je že dogajalo, da smo zmagali na uvodni tekmi, nato pa se nismo prebili v naslednji krog. V naši ekipi ni razloga za evforijo, že v nedeljo nas čaka Francija." Visoko raven so zadržale vse do konca polčasa, ki so ga zaključile z velikansko prednostjo osmih golov (16:8). Slovenske rokometašice v drugem polčasu niso popustile niti za ped, vseskozi so imele pod nadzorom Črnogorke in jim prizadejale prvi poraz na velikih tekmovanjih. Pred današnjim prvim obračunom na svetovnem prvenstvu so dvakrat izgubile na evropskih prvenstvih v Franciji 2018 in na Danskem 2020.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert