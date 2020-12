Slovenske rokometašice doživele drugi poraz na EP, Francozinje prepričljivo boljše

Njegove varovanke so tudi v nadaljevanju imele gromozanske težave s francosko obrambo 6-0. Med 6. in 18. minuto sploh niso dosegle gola, Francozinje pa so jim medtem ušle že za sedem golov (2:9).

Slovenke so takoj občutile moč atletsko izjemno sposobnih Francozinj, ki jih v dveh mandatih že dolgih 19 let vodi sloviti in silno uspešni 62-letni Olivier Krumbholz . Že po desetih minutah igre so zaostale za štiri gole (2:6), sprememb na bolje ni bilo niti po minuti odmora slovenskega selektorja Uroša Bregarja.

Bregar je hitro uvidel, da so Francozinje nepremagljive in da se ne bo ponovila senzacija iz Trierja, kjer so Slovenke pred tremi leti na svetovnem prvenstvu slavile s 24:23. Iz strateških razlogov je nekoliko spočil svoje najboljše posameznice, kot so Ana Gros, Tjaša Stanko, Elizabeth Omoregie in Barbara Lazović, njihova minutaža je bila veliko manjša kot sicer.

Slovenke se v teh okoliščinah niso mogle kosati s Francozinjami, ki so si po drugi zmagi - pred tem so premagale Črnogorke s 24:23 - že zagotovile napredovanje v drugi del tekmovanja. Vseskozi so bile korak ali dva pred Slovenkami, ki jih v nobenem trenutku niso ogrozile.

EP v rokometu na Danskem, 2. krog:

Slovenija - Francija 17:27 (6:12)

Strelke pri Sloveniji: Gros 4 (1), Lazović 4, Stanko 2 (1), Zulić 2, Čopi 2, Omoregie 1, Klemenčič 1,Svetik 1.