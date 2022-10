Slovenske rokometašice izgubile generalko pred domačim EP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je izgubila zadnjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. V današnji tekmi za zaprtimi vrati v Laškem so bile od Slovenk boljše Hrvatice, ki so zmagale s 23:22.

icon-expand Slovenke so Hrvaticam nudile dostojen odpor, a je bilo to premalo za uspeh. FOTO: Aljoša Kravanja Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na četrtkovi prvi pripravljalni tekmi v dvorani Tri lilije proti južnim sosedam izgubile s 24:27. Tudi prva medsebojna tekma je bila zaprta za javnost, v petek pa so slovenske in hrvaške rokometašice opravile še skupni trening. Slovenija se bo v skupinskem delu evropskega prvenstva v celjski dvorani Zlatorog najprej pomerila z Dansko (4. november), nato sledita dvoboja s Švedsko (6. november) in Srbijo (8. november). V drugi del tekmovanja, ki bo v Ljubljani, se bodo uvrstile najboljše tri izbrane vrste, zadnjeuvrščena pa bo izpadla.