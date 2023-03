Slovenske rokometašice izgubile na Slovaškem

Za osmouvrščeno reprezentanco z lanskega evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji sta bili tekmi na Slovaškem zadnji preizkušnji pred kvalifikacijskima tekmama z Italijo za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem. Slovenija se bo z zahodno sosedo pomerila 8. in 12. aprila.

Slovenske rokometašice so v terminu Evropske rokometne zveze (EHF) na Slovaškem nastopile v zdesetkani zasedbi. Manjkale so številne najvidnejše igralke in nosilke igre, kot so Ana Gros, Elizabeth Omorogie, Tamara Mavsar in Nina Zulić.