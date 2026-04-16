Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenske rokometašice na EP proti Madžarski, Črni gori in Islandiji

Katovice, 16. 04. 2026 18.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Belgija - Slovenija

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Katovicah dobila tekmice na letošnjem evropskem prvenstvu na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji. Slovenija bo prvi del igrala v romunski Oradei, njene tekmice v skupini A pa bodo Madžarska, Črna gora in Islandija.

Belgija - Slovenija
Belgija - Slovenija
FOTO: RZS

Skupino B tvorijo Norveška, Romunija, Švica in Severna Makedonija, skupino C pa Danska, Španija, Turčija in Grčija.

V skupini D bodo igrale Nizozemska, Češka, Avstrija in Hrvaška, v skupini E Francija, Poljska, Ferski otoki in Ukrajina, v skupini F pa Švedska, Nemčija, Slovaška in Srbija.

Dragan Adžić
Dragan Adžić
FOTO: Profimedia

Celinsko tekmovanje bo na sporedu med 3. in 20. decembrom. Na Slovaškem bo tekmovanje gostila Bratislava, na Češkem Brno, na Poljskem Katovice, v Romuniji Cluj-Napoca in Oradea, v Turčiji pa Antalya. Vse odločilne tekme bodo v dvorani Spodek v Katovicah.

Elitna slovenska ženska reprezentanca bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.

Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 pa na 14. mestu. Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641