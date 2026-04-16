Slovenske rokometašice na EP proti Madžarski, Črni gori in Islandiji

V skupini D bodo igrale Nizozemska, Češka, Avstrija in Hrvaška, v skupini E Francija, Poljska, Ferski otoki in Ukrajina, v skupini F pa Švedska, Nemčija, Slovaška in Srbija.

Celinsko tekmovanje bo na sporedu med 3. in 20. decembrom. Na Slovaškem bo tekmovanje gostila Bratislava, na Češkem Brno, na Poljskem Katovice, v Romuniji Cluj-Napoca in Oradea, v Turčiji pa Antalya. Vse odločilne tekme bodo v dvorani Spodek v Katovicah.

Elitna slovenska ženska reprezentanca bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.

Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 pa na 14. mestu. Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.