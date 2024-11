Slovenske rokometašice na evropsko prvenstvo brez strahu

OGLAS

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić je dan pred odhodom izbral 18 igralk. Od 20 rokometašic, ki so se udeležile sklepnih priprav, sta zadnji odpadli vratarki Luna Mija Zupan in Karin Kuralt. Na Adžićevem seznamu so tako vratarki Dijana Đajić in Maja Vojnović, krilne igralke Ema Abina, Elena Erceg, Živa Čopi, Ema Markovič in Maja Svetik, zunanje igralke Tjaša Stanko, Ana Abina, Teja Pogorelc, Špela Bajc, Nuša Fegic, Ivona Burukčič, Blažka Hauptman in Erin Novak ter krožne napadalke Nataša Ljepoja, Lana Puncer in Manca Jurič.

Trening slovenske ženske rokometne reprezentance FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Mlada in neizkušena slovenska reprezentanca bo na bližnjem evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici ter na Madžarskem nastopila brez osmih igralk s poletnih olimpijskih iger v Parizu. A članice nove in močno spremenjene slovenske ekipe v Innsbruck odhajajo brez strahu, kljub številnim kadrovskim problemom in vidnem pomanjkanju igralk na nekaterih položajih, predvsem problematičen je položaj desne zunanje igralke, bližnje tekmovanje vidijo kot velik izziv. Optimizem gradijo na pripravljalnih tekmah proti Hrvaticam in Črnogorkam. Na prvi so visoko zmagale s 25:18, na drugi pa tesno izgubile z 28:29. "Naša želja je, da predstave z obeh omenjenih tekem prenesemo v Avstrijo, res pa je tudi, da se pripravljalne tekme ne morejo primerjati z dvoboji na velikih tekmovanjih. Izkušnje resda niso na naši strani, a vedno poudarjam, da ob naši bojeviti in srčni predstavi izkušnje niso odločilnega pomena. Na vsaki tekmi moramo na igrišču pustiti srce in igrati druga za drugo, hkrati pa uživati na igrišču," je na zadnjem medijskem dogodku pred odhodom v Innsbruck dejala kapetanka Tjaša Stanko.

Tjaša Stanko FOTO: AP icon-expand

Podobno razmišlja tudi Maja Svetik, pri vsega 28 letih ena najbolj izkušenih v slovenski reprezentanci. "Naša ekipa je nova in močno spremenjena, a še vedno srčna in borbena. Primanjkuje ji izkušenj, je pa zato zelo energična. Na dosedanjih tekmah je dokazala, da je lahko konkurenčna tudi močnim ekipam, tako da optimistično odhajamo v Avstrijo," je uvodoma dejala Svetikova. "Že na prvi tekmi proti Norvežankam bomo dale vse od sebe, ključni pa bosta proti Slovakinjam in Avstrijkam. Na oba dvoboja smo se taktično že nekaj pripravljale, obema tekmicama se bomo temeljito posvetili v teh dneh," je še dodala krilna igralka iz Vipavske doline.

Maja Svetik FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Adžić: Želja po dokazovanju je zelo močna "Igre proti Hrvaticam, Črnogorkam ter Krimovkam mi vlivajo optimizem pred odhodom na EP. Imamo povsem novo ekipo, večine mojih igralk skorajda nihče ne pozna, a njihova želja po dokazovanju je zelo močna. Uvrstitev v glavni del tekmovanja bi bil zaradi vseh okoliščin naravnost izjemen rezultat. Vem, da bodo moje igralke naredile vse, kar je v njihovi moči," je pred odhodom na Tirolsko dejal 54-letni Adžić.

Dragan Adžić FOTO: AP icon-expand