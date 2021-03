Slovenske rokometašice na Nizozemskem čakata dve tekmi

Petnajst izbrank Uroša Bregarja je po treningih v dvorani Stožice danes zjutraj odpotovalo na Nizozemsko. Dvoboja v mestu Den Bosh bosta na sporedu v petek ob 19. in v nedeljo ob 16. uri. "Priprave v Ljubljani so nam dobro dele. Veseli me, da se nam je na treningih znova pridružila Teja Ferfolja, ki je eden od stebrov naše obrambe. Reprezentanci se bo znova pridružila v aprilu, ko nas čakajo kvalifikacije za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu. Priprave tega tedna bomo nadaljevali na Nizozemskem, kjer bomo igro s treningov lahko preizkusili tudi na dveh prijateljskih tekmah z gostiteljicami,"je pred potjo na Nizozemsko dejal slovenski selektor.

Z veliko nestrpnostjo poleg tekem z Nizozemsko Bregar in njegove varovanke pričakujejo tudi začetek novega tedna, ki na Dunaju prinaša kar dva pomembna dogodka. V ponedeljek ob 15. uri se bo najprej odvil žreb kvalifikacij za nastop na decembrskem SP v Španiji. V ponedeljkov ples kroglic za nastop na decembrskem svetovnem prvenstvu v Španiji se bodo Slovenke podale iz prvega bobna. Tja so bile posajene tudi ostale reprezentance, ki so nastopile na zadnjem evropskem prvenstvu na Danskem, a nimajo zagotovljenega neposrednega mesta na mundialu (Rusija, Nemčija, Črna gora, Madžarska, Švedska, Romunija, Srbija, Poljska in Češka).

Omenjene reprezentance bodo svoje tekmice prejele iz drugega bobna. Vanj sta se skozi prvo sito kvalifikacij že prebili Portugalska in Turčija, za preostalih osem mest pa se bodo na turnirjih v Luksemburgu, Skopju, Maria Enzersdorfu in Minsku ta konec tedna borili Avstrija, Belorusija, Ferski otoki, Grčija, Islandija, Izrael, Italija, Kosovo, Litva, Luksemburg, Severna Makedonija, Švica, Slovaška in Ukrajina.