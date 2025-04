Slovenske rokometašice na prvi tekmi v Celju remizirale s Srbijo

Prvi mož Rokometne zveze Slovenije (RZS) Bor Rozman in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac sta pred tekmo petim igralkam, ki so se poslovile po lanskih olimpijskih igrah v Parizu, podelila plakete po njihovem uradnem slovesu od reprezentance. Med njimi je bila tudi Ana Gros , s 767 goli najbolj učinkovita igralka v zgodovini slovenske izbrane vrste, poleg nje pa še njene dolgoletne soigralke Barbara Lazović , Tamara Mavsar , Amra Pandžić in Alja Varagić .

Kultna celjska dvorana Golovec je gostila prvi slovensko-srbski rokometni obračun za uvrstitev na svetovno prvenstvo med 26. novembrom in 14. decembrom v Nemčiji in na Nizozemskem. Tekma se ni razpletla po okusu slovenskih rokometašic, na povratnem dvoboju v Boru bodo morale zmagati ali ob remiju doseči več kot 29 golov, če se želijo uvrstiti na zaključni turnir.

Slovenski selektor Dragan Adžić je zavoljo zaključnega turnirja za slovenski pokal konec minulega tedna na Kodeljevem s svojimi varovankami v Laškem opravil le dva resna treninga pred izjemno zahtevnim dvobojem z ambicioznimi Srbkinjami. Njegove varovanke so rezervirano odprle tekmo proti izkušenim in z vsemi žavbami namazanimi srbskimi rokometašicami, med katerimi so bile tudi štiri nekdanje krimovke: Andrea Lekić, Dragana Cvijić, Jovana Risović in Katarina Krpež Šlezak, in v osmi minuti zaostale za tri gole (2:5).

Slovenke nikakor niso uspele razviti svoje hitreje igre, naredile so tudi nekaj nepotrebnih tehničnih napak, ob tem pa so jih tudi Srbkinje malce uspavale s svojo počasno igro. Po izključitvi Sanje Radojković so v 12. minuti znižale na 5:6, po igri vzponov in padcev pa so v 21. minuti po "projektilu" Ane Abina z desetih metrov po dolgem času izenačile na 10:10. Po dveh golih Mance Jurić iz bliskovitih nasprotnih napadih so nato dve minuti kasneje povedle z 12:10, na veliki odmor pa so se odpravile z golom prednosti (14:13).