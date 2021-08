Slovenske rokometašice na SP proti Francozinjam in Črnogorkam

Slovenskim rokometašicam ples kroglic ni bil naklonjen, saj jim je namenil kar tri udeleženke letošnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiu, med njimi so tudi prvakinje iz Francije. Z njimi so se slovenske rokometašice nazadnje pomerile na lanskem decembrskem evropskem prvenstvu na Danskem in izgubile s 17:27. V Hamletovi deželi so se Slovenke pomerile tudi s Črnogorkami, ki so na odločilni tekmi za napredovanje v drugi del tekmovanja slavile s 26:25. Angolke so bile v Tokiu edine predstavnice Afrike, v svojem sedmem zaporednem nastopu na olimpijskih igrah pa so zasedle deseto mesto. V deželi vzhajajočega sonca so slavile Francozinje, Črnogorke pa so bile šeste.

"Ko se pred žrebom nahajaš v četrtem kakovostnem bobnu, pri čemer petega ni, tedaj težko upaš na ugoden razplet. Slovenija si je z rezultati na zadnjih tekmovanjih zaslužila uvrstitev v zadnji boben, žreb pa nam dodelil same izvrstne tekmice. Pomerili se bomo z olimpijskimi prvakinjami Francozinjami, Črno goro, eno najboljših evropskih ekip, ter Angolo, ki je afriška prvakinja in udeleženka zadnjih olimpijskih iger. V Španiji bomo morali igrati kot ekipa in prikazati novo energijo slovenske reprezentance. Narediti bo potrebno vse, da se prebijemo iz skupine, v kateri nas čakajo same udeleženke olimpijskih iger, ter si tako zagotoviti tri dodatne tekme z novimi vrhunskimi tekmicami. To bo za nas izjemno velik izziv. Verjamem v naša dekleta in naše skupno delo ter upam, da svetovno prvenstvo dočakamo vsi zdravi," je španski ples kroglic komentiral slovenski selektor Dragan Adžić.

Na letošnjem mundialu bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc. Te bodo razdeljene v osem skupin s po štirimi ekipami. V drugi del tekmovanja bodo napredovale najboljše tri, ki se bodo v primeru slovenske skupine združile z najboljšo trojico skupine B (ekipa Ruske rokometne zveze, Srbija, Kamerun, Poljska). V četrtfinale, kjer se bodo začele neposredne izločilne tekme, bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci vsake izmed štirih skupin drugega dela.