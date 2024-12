Slovenske rokometašice nabrušene za obračun z Avstrijkami

Slovenija je z zmago proti Slovaški za 13 zadetkov (37:24) presegla dosežek izpred slabih 20 let, ko je 11. decembra 2004 s 36:26 odpravila Srbijo in Črno goro. Obenem je 37 doseženih golov nova najboljša slovenska strelska značka na evropskih prvenstvih, pred tem je 34 zadetkov dosegla ob porazu 4. decembra 2016 proti Španiji.

Slovenske rokometašice so na četrtkovi uvodni tekmi nudile dober odpor devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam iz Norveške ter izgubile s 26:33, v soboto pa odigrale najučinkovitejšo tekmo z zgodovini slovenskih nastopov med evropsko elito.

Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so zmago proti Slovakinjam hitro potisnile v ozadje in se že začele ozirati proti novemu velikemu izzivu. Neodločen izid ali zmaga jim namreč zagotavljata drugo mesto v skupini E in s tem napredovanje v drugi del prvenstva, ki bo med 5. in 11. decembrom na Dunaju.

"Čaka nas izjemno zahtevna tekma. Vsi smo pred odhodom na prvenstvo lahko le upali na takšno situacijo, v kateri bo odločala medsebojna tekma z Avstrijkami. A zdaj je ta pred nami. Naše možnosti, da pridemo do napredovanja na Dunaj obstajajo. Želim si, da priložnost izkoristimo," je dejala "motor" slovenske ekipe Tjaša Stanko.

Nova slovenska kapetanka se dobro spomni tudi zadnjega obračuna z Avstrijkami, ki ga je s petimi zadetki končala kot druga najboljša slovenska strelka. "Edina prava, očitna stvar je, da se igra Avstrijk spreminja. Imajo izredno dobre igralke v zunanji liniji, ki jih bo težko zaustavljati," je še dodala Stanko.