Slovenske rokometašice po porazu osvojile 16. mesto na SP v Španiji

Slovenske rokometašice so se proti Srbkinjam, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor in strateg Krima Uroš Bregar , že v zgodnjem delu dvoboja znašle v težavah. Po vodstvu z 2:1, potem ko je oba zadetka prispevala Petra Kramar , med peto in enajsto minuto sploh niso dosegle zadetka, Srbkinje pa so naredile delni izid 6:0 in si hitro priigrale visoko prednost (2:7).

Po minuti odmora črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so Slovenke zaigrale bolje in se v 17. minuti približale na 8:10, po srbski minuti odmora pa je njihov zaostanek znova narasel na štiri gole (8:12). "To je edina tekma, ki me na letošnjem turnirju v Španiji ni zadovoljila in v celoti prevzemam odgovornost za poraz. Podrobna analiza bo pokazala, kaj sem naredil narobe, a mi je zelo žal, da smo na takšen način zaključili tekmovanje," je po porazu proti Srbiji dejal selektor Adžić.

Slovenske rokometašice v drugi polovici prvega polčasa niso unovčile dobrih posredovanj vratarke Amre Pandžić, v napadu so storile preveč napak, tako da so se na veliki odmor odpravile s primanjkljajem petih zadetkov (14:19).

Adžićeve izbranke v drugi polovici tekme niso naredile kakovostnega preskoka v svoji igri, minuli zahtevni dvoboji so jim vzeli preveč moči, kar so izkušene Srbkinje znale izkoristiti in jim že v 37. minuti ušle na sedem golov (15:22). V nadaljevanju so bile Slovenke le občasno konkurenčne Srbkinjam, resno pa jih nikoli niso ogrozile.

V slovenski reprezentanci je bila na njeni zadnji tekmi v Granollersu najbolj učinkovita Alja Varagić s petimi goli, Ana Gros in Petra Kramar sta dosegli po štiri zadetke.