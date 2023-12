Slovenske rokometašice proti Črni gori, Nemčiji in Paragvaju

Pred borbama za medalje na SP v Herningu sta bili odigrani tekmi za končno razvrstitev od petega do osmega mesta. Slovenski ljubitelji rokometa so z nestrpnostjo čakali na razpleta obeh, saj sta ti dali imeni zadnjih tekmic v kvalifikacijah za poletne olimpijske igre. To so postale Črnogorke in Nemke. Prve so v borbi za sedmo mesto z 28:24 odpravile Čehinje, slednje pa na obračunu za peto mesto s 26:30 klonile proti Nizozemkam.

Že po zaključku drugega dela svetovnega prvenstva je bilo jasno, da bo Sloveniji spomladi prihodnje leto na enem izmed treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev družbo delal Paragvaj, ki je na mundialu prehitel le tri reprezentance. Slednji je na južnoameriških kvalifikacijah osvojil tretje mesto, v olimpijske kvalifikacijske boje pa se zavihtel po zaslugi Brazilije. Slednja je tekmovanje zaključila kot deveta – pred njo se je uvrstilo osem evropskih ekip – in s kriterijem druge najuspešnejše celine Južni Ameriki prinesla dodatno kvalifikacijsko mesto.

Najuspešnejša celina bo z naslovom svetovnih prvakinj sicer postala Evropa, ki je tako v kvalifikacijah za olimpijske igre dobila dve dodatni mesti. Ti se bosta razdelili glede na razvrstitev na lanskoletnem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Slovenke so zasedle končno osmo mesto, ker pa so si vse pred njo uvrščene reprezentance zagotovile mesto na olimpijskih igrah ali kvalifikacijah skozi letošnje svetovno prvenstvo, je prvo dodatno mesto pripadlo njim.

"Menim, da bodo tekme, ki jih je Paragvaj odigral na svetovnem prvenstvu, dovolj za kakovostno analizo. Medtem bosta reprezentanci Črne gore in Nemčije rivalki, ki bosta zahtevali našo popolno osredotočenost," ob pogledu na kvalifikacije še dodaja 53-letni Črnogorec na slovenski klopi, ki še naprej ostaja trdno prepričan v uspeh. "Verjamem v do sedaj opravljeno delo, nadaljnjo rast slovenske reprezentance in uspešno opravljen zadnji korak proti končnemu cilju. To bi nam uspelo z uvrstitvijo med najboljši dve reprezentanci kvalifikacijskega turnirja," je še dodal Adžić.