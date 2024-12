Slovenke proti Švicarkam v boj za pomembno zmago

V skupini 2 sta na vrhu Nizozemska in Norveška s po štirimi točkami. Danska in Nemčija imata po dve, Slovenija in Švica pa sta brez njih. Najboljši dve reprezentanci iz skupine 2 se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeno pa čaka tekma za končno peto mesto proti tretjeuvrščeni iz skupine 1 v madžarskem Debrecenu, kjer nastopajo Francija, Madžarska, Črna gora, Švedska, Romunija in Poljska.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so v dosedanjem poteku tekmovanja vpisale polovičen uspeh, a na nobeni tekmi niso razočarale. V skupinskem delu v Innsbrucku so najprej izgubile proti imenitnim Norvežankam s 26:33, nato pa premagale Slovakinje s 37:24 in Avstrijke s 25:24 ter se uvrstile med najboljših 12 ekip v Evropi.

"Pričakujemo zahtevno tekmo. Tudi Švicarke bodo skušale pokazati največ, česar so sposobne in zmagati. To nam daje le še večjo željo. Želimo si zmage, ki bo zelo pomembna za čim višjo uvrstitev," se je na sobotni dvoboj ozrla Maja Vojnovič. Statistično tretja najboljša vratarka prvenstva je še dodala: "Švicarke hitro prehajajo v napad, a se nekoliko počasneje vračajo v obrambo. To moramo izkoristiti za dosedanje lahkih golov."