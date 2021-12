Slovenske rokometašice remizirale proti Angoli, v drugi del z dvema točkama

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je na današnji tekmi 3. kroga svetovnega prvenstva v španskem Granollersu z Angolo razšla z neodločenim izidom 25:25 (13:14).

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so po uvodni zmagi nad Črnogorkami z 28:18 in nedeljskem porazu proti Francozinjam z 18:29 skupinski del končale z neodločenim izidom proti Angolkam. Slovenke v drugem delu zaključnega turnirja med 9. in 13. decembrom v Granollersu čakajo obračuni z Rusinjami, Srbkinjami in Poljakinjami. Slovenija bo v glavni del tekmovanja prenesla dve točki. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši izbrani vrsti iz skupine 1, ki se bosta nato križali z najboljšima iz skupine 2. V njej bodo nastopile Norveška, Romunija, Nizozemska, Švedska, Kazahstan in Portoriko. Slovenske rokometašice so na najboljši možni način odprle izjemno pomemben obračun proti 14-kratnim in aktualnim afriškim prvakinjam iz Angole. Po golih Elizabeth Omoregie, Ane Gros in Maje Svetik so v četrti minuti povedle s 3:0. Nato so zaigrale malce medlo, tako da so jih Afričanke, ki so prvi gol na tekmi dosegle šele ob koncu pete minute, v deseti minuti ujele in izenačile na 4:4.

Sredina prvega polčasa je minila v enakovredni predstavi, nato pa so v Granollersu znova zagospodarile slovenske rokometašice ter si po dveh golih Grosove in enega Nataše Ljepoje v 23. minuti priigrale tri gole prednosti (11:8). V naslednjih dveh minutah so znova zaigrale medlo in zmedeno, kar so telesno izjemno sposobne Afričanke izkoristile in po delnem izidu 3:0 izenačile na 11:11, v končnici prvega polčasa pa prvič na dvoboju pogledale v hrbet tekmic (13:14). Slovenke so slabo odprle drugo polovico tekme, naredile so ogromno napak, tako da so v 37. minuti zaostale za tri gole (15:18). Tudi v nadaljevanju je v njihovi igri "kapljalo in curljalo", na njihovo srečo pa so grešile tudi Angolke, tako da so jih Slovenke v 46. minuti po golu Grosove ujele in izenačile na 19:19, le minuto kasneje pa je prva dama slovenskega rokometa v zadnjem desetletju svoje soigralke znova popeljala v vodstvo z 20:19.

icon-expand Slovenija FOTO: Damjan Žibert