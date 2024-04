Slovenske rokometašice rutinirano opravile z zelo skromno Latvijo

Slovenske igralke se iz Latvije pričakovano vračajo z novima dvema točkama. Čeprav so igrale v dodobra spremenjeni postavi, v kateri so manjkale številne prvokategornice, ki se v domovini pripravljajo na olimpijski kvalifikacijski turnir v Nemčiji, so bile precej premočan tekmec za gostiteljice.

Za Slovenke je bila to tretja zmaga na petih tekmah in so s šestimi točkami na drugem mestu skupine, vodijo Francozinje z 10 točkami, potem ko so v sredo v gosteh visoko, s 36:13, ugnale Italijo. Ta je pri štirih točkah. Na EP sicer potujeta po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

Slovensko vrsto med 11. in 14. aprilom čakajo še olimpijske kvalifikacije v Neu-Ulmu. Za prvi nastop na OI se bodo pomerile proti Nemčiji, Paragvaju in Črni gori. Sama tekma v Latviji je bila pričakovano povsem enostranska. Čeprav je četa Dragana Adžića v povprečju štela le 19,2 leta, je bila vseeno nekaj razredov boljša od skromnih gostiteljic, ki so že v Celju na prvi medsebojni tekmi izgubile s 13:51.