Slovenske rokometašice s +10 nadigrale Islandke

Črnogorski strokovnjak Dragan Adžićje na svoji krstni tekmi na slovenskem selektorskem položaju dosegel zmago, še bolj pomembno pa je, da so njegove varovanke odločno zakorakale proti letošnjemu svetovnemu prvenstvu, ki bo med 2. in 19. decembrom v Španiji. Slovenke bodo nastop na Pirenejskem polotoku morale potrditi sredi prihodnjega tedna v deželi ognja in ledu, v primeru skupne zmage pa si bodo priigrale sedmi nastop na svetovnih prvenstvih po Nemčiji 1997 in 2017 ter Italiji 2001, Hrvaški 2003, Rusiji 2005 in Japonski 2019.

Adžić, ki je pred kratkim na selektorskem položaju zamenjal Uroša Bregarja, v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem ni mogel računati na svojo "prvo violino" Ano Gros ter Majo Vojnović in Nino Zulić, že po dobrih treh minutah pa je ostal tudi brez vratarke Branke Zec, ki si je poškodovala levo koleno.

Močno zdesetkano slovensko izbrano vrsto je to še bolj podžgalo, takoj je zagospodarila na igrišču, po zadetku Maje Svetik iz bliskovitega nasprotnega napada pa že v 11. minuti povedla s 7:3. Slovenke so prednost treh do štirih golov držale vse do 23. minute, ko so po "projektilu" Barbare Lazovićprvič na tekmi povedle za pet golov (11:6).