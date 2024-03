Slovenske rokometašice še drugič povsem nemočne proti Francozinjam

Kljub temu Slovenke ostajajo na drugem mestu skupine 4 s štirimi točkami. V prvem ciklu kvalifikacij so visoko premagale Latvijo (51:13) in Italijo (31:18). V zadnjem delu kvalifikacij bodo Slovenke 3. ali 4. aprila igrale proti Latviji v gosteh, 7. aprila pa še doma proti Italiji. Nato sredi aprila sledijo še olimpijske kvalifikacije v Ulmu v Nemčiji.

Francozinje so si z zmago že zagotovile nastop na EP in imajo na vrhu lestvice osem točk, Slovenke imajo štiri, Italijanke dve, Latvijke pa so brez točk. Italija in Latvija sta dvoboj četrtega kroga začeli ob 18.30. Na EP, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile Avstrija, Švica in Madžarska, napredujeta po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

Francozinje so današnji dvoboj udarno začele in se hitro odlepile na pet golov razlike (6:1). Adžićeve varovanke so nato le malce strnile vrste in ohranjale razliko petih, šestih golov. Po zadetku Barbare Lazović za 7:12 v 22. minuti so domačinke še enkrat več pritisnile na plin. V obrambi so odigrale agresivno, v napadu učinkovito, kar je botrovalo 11 golom naskoka v 28. minuti. Na odmor so svetovne in olimpijske prvakinje odšle z desetimi goli naskoka.