Slovenske rokometašice so se poigrale z Latvijkami

V skupini 4 poleg Slovenije, Latvije in Italije nastopa tudi Francija, nastop na zaključnem turnirju, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom prihodnje leto v Baslu, Debrecenu in Innsbrucku ter na Dunaju, si bosta izborili prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

Slovenskim rokometašicam uvodne kvalifikacijske tekmice z Baltika niso povzročile niti najmanjših težav. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so v kultni celjski dvorani Golovec zanesljivo osvojile obe točki, že v soboto pa jih v Chietiju čakajo Italijanke.

Slovenske rokometašice so se poigrale s tekmicami iz Latvije.

Slovenijo konec februarja in v začetku marca prihodnje leto čakata dve tekmi s Francijo, v prvi polovici aprila pa še gostovanje v Latviji in domača tekma z Italijo. Slovenke na obračunu proti Latvijkam niso mogle računati na nekatere nosilke igre, kot so Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Barbara Lazović, Alja Varagić, tudi v njihovi odsotnosti pa je bilo od prve minute jasno, da bodo dosegle prvo zmago.

Izkušene slovenske reprezentantke Ana Gros, Nina Zulić, Tjaša Stanko, Maja Vojnović in Nataša Ljepoja so zelo hitro zadeve postavile na pravo mesto, kar je Adžiću omogočilo, da jih je v drugem polčasu spočil in priložnost za dokazovanje ponudil svojim manj izkušenim, a dokazovanja željnim varovankam.