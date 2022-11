Slovenke presenetile favoritinje in uspešno začele domače EP

Slovenske rokometašice so se na uvodni tekmi domačega evropskega prvenstva prikazale v najlepši možni luči. Po srditem boju za vsak košček igrišča so v mestu grofov na kolena položile Danke, ki so jih mnogi rokometni strokovnjaki pred začetkom letošnjega turnirja stare celine uvrščali v najožji krog favoritinj za kolajne.

Potek turnirja

Na letošnjem zaključnem turnirju stare celine bo nastopa 16 reprezentanc. Poleg slovenske skupine B v Celju se v skupini A v Ljubljani merijo Norveška, Madžarska, Hrvaška in Švica, v skupini C v Skopju Francija, Nizozemska, Severna Makedonija in Romunija, v skupini D v Podgorici pa Poljska, Črna gora, Nemčija in Španija.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križata pa se skupini A in B ter C in D. Glavni del tekmovanja bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice, kjer bodo nastopile reprezentance iz skupine A in B, ter skopski dvorani Boris Trajkovski, kjer bodo tekmovale izbrane vrste iz skupine C in D. Obe polfinalni tekmi ter tekme za peto, tretje in prvo mesto bodo med 18. in 20. novembrom v Ljubljani.