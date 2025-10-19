Slovenske rokometašice v Bitoli strle Makedonke

Slovenske rokometašice so na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo konec prihodnjega leta na Češkem, Poljskem, Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji, v skupini 3 zabeležile drugo zmago, potem ko so v sredo v prvem ugnale Belgijo.

Tudi na drugi tekmi so v odsotnosti kapetanke Tjaše Stanko in Nine Zulić v Severni Makedoniji predvsem v drugem delu drugega polčasa prišle do odločilne razlike in zanesljive zmage.

V slovenski izbrani vrsti sta bili na današnji tekmi najučinkovitejši Nuša Fegic s šestimi ter Ana Abina in Ema Hrvatin s po petimi goli, medtem ko je vratarka Maja Vojnovič zbrala 14 obramb. Pri Makedonkah je štiri gole dosegla Ivana Arsenievska.

"Zelo sem zadovoljen z obema tekmama. Ta generacija je tudi na gostovanju v Severni Makedoniji pokazala, da ima potencial, zmagovalni karakter ter pravo energijo. Verjamem, da bomo v novem koledarskem letu kadrovsko bolj popolni in konkurenčni Nemčiji, ki velja za eno največjih evropskih velesil. Na Makedonke smo se pripravili na najboljši možni način in to vendarle realizirali v zadnjih 15 minutah. V obrambi in napadu smo bili vso tekmo na visoki ravni, v zadnje četrt ure pa smo obrambno dvignili ritem in z lahkimi goli napravili razliko ter jim dali vedeti, da se ne morejo kosati z nami," je po tekmi dejal Dragan Adžić, selektor Slovenije.

V skupini 3 nastopajo še Nemke, ki so danes v gosteh premagale Belgijo s 40:21 in zabeležile drugo visoko zmago. Z Nemkami se bodo izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi dvakrat pomerile v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu. Povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami pa bosta aprila prihodnje leto.

Na zaključni turnir neposredno vodita prvi mesti, dodatno pa bodo napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Slovenke so sprva s čvrsto obrambo prisilile Makedonke v številne strele od daleč, v vratih pa je bila zanesljiva Maja Vojnovič.

V napadu gostjam ni tako hitro steklo. V 11. minuti so domače izenačile in unovčile težave Slovenk, nato pa tudi povedle. Slovenke so po polovici prvega polčasa na računu imele vsega štiri gole, a je imela na drugi strani Vojnovič tudi že pet obramb, ob polčasu pa osem.

Kasneje so Adžićeve varovanke vendarle malce dvignile raven igre v napadu in znova povedle za dva gola (11:9). Še vedno pa so preveč grešile in obenem razbranile domačo vratarko Dragano Petkovsko. Ta je zbrala devet obramb v prvem polčasu.

Na odmor so Slovenke kljub vsemu odšle z golom prednosti in tudi v prvem delu drugega polčasa nobena od ekip ni imela kakšnega posebnega niza, da bi mirneje dihala v končnici.

So pa Slovenke vseskozi držale malenkostno prednost, odločilen korak proti zmagi pa napravile med 42. in 50. minuto, ko so povedle s sedmimi goli (25:18). Ker so domačim vse bolj pojenjale moči, možnosti za preobrat ni bilo več. Prednost je le še rasla, delni izid 8:0 pa je pomenil prvo vodstvo z desetimi goli.