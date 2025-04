Slovenske rokometašice v Boru proti Srbkinjam za SP

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so se proti mestecu na srbsko-romunski meji odpravile v petek. Najprej z letalom do Beograda, nato pa jih je čakala še 260 km dolga vožnja z avtobusom do Bora.

Slovenske rokometašice v dvorani, ki sprejme 3000 gledalcev, čaka izjemno zahtevna naloga, kar je dokazala že prva tekma v kultni celjski dvorani Golovec, kjer je s 14 doseženimi goli blestela Tjaša Stanko.