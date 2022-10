Slovenke proti Madžarkam do lepe popotnice pred EP

"Pomembno je, da smo v tem tednu odigrali dve tekmi na izredno visoki ravni in s tem pokazali delček tistega, kar želimo prikazati na evropskem prvenstvu. V igri smo pokazali nov odločen korak naprej. Po Ani Gros , ki ni igrala zaradi poškodbe, smo v prvem polčasu ostali brez Nataše Ljepoja, ki je začutila manjšo bolečino v kolenu in je preventivno več nismo poslali v igro. Madžarska je tekmec po meri, ki v napadu igra izredno dobro. To je pokazala tudi na obeh tekmah. A mi smo jih na dveh obračunih omejili na 39 golov, kar je način, na katerega lahko napravimo dober rezultat na tekmovanju. Bo pa seveda ob tem potrebno izboljšali realizacijo v napadu," je po zmagi zadovoljno dejal selektor Adžić.

Na tekmi v dvorani Stožice sta bili v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkoviti Tamara Mavsar z devetimi in Nina Zulić s štirimi goli, izkazala pa se je tudi vratarka Maja Vojnović , ki je zbrala 12 obramb. Elizabeth Omoregie je prispevala tri, Tjaša Stanko dva, Valentina Klemenčič , Nataša Ljepoja in Barbara Lazović pa po en gol.

Slovenske rokometašice so v treh dneh v okviru tedna Evropske rokometne zveze (EHF) odigrale še drugo medsebojno tekmo z Madžarkami. Po četrtkovem neodločenem izidu v Celju (22:22) so izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića tokrat v slovenski prestolnici na kolena spravile vzhodne sosede.

Ob polčasu sobotne tekme so v osrednjo slovensko dvorano prinesli uradno žogo evropskega prvenstva, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori.

Dober mesec pred začetkom zaključnega turnirja je danes potekala tudi akcija "Žoga tisočerih dotikov". Okoli tisoč predstavnikov iz 27 slovenskih rokometnih klubov si je uradno žogo prvenstva podajalo med Celjem in Ljubljano. Potovanje uradne žoge se je pričelo pred celjsko dvorano Zlatorog ob 7. uri, nato pa krenila na 80 km dolgo pot preko Žalca, Vranskega, Tuhinjske doline, Kamnika in Domžal do Ljubljane.

Za slovenske rokometašice sta bili tekmi proti Madžarkami zadnja preizkusa znanja pred evropskim prvenstvom, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Slovenke bodo sklepne priprave pričele 24. oktobra, do tekem v skupinskem delu v Celju z Dankami, Švedinjami in Srbkinjami, pa jih čakajo še dve generalki proti Hrvaticam.