Slovenske rokometašice z Islandkami za nastop na SP v Španiji

Prva tekma bo 16. ali 17. aprila v Sloveniji, povratna pa 20. ali 21. aprila na Islandiji. Na letošnje svetovno prvenstvo, ki bo med 1. in 19. decembrom v Barceloni, Granollersu, Tarragoni, Lleidi, Castellonu de la Plani in Badaloni, so se poleg gostiteljice Španije prebile tudi Nizozemska, branilka naslova z zaključnega turnirja na Japonskem 2019, ter Norveška, Francija, Hrvaška in Danska, štiri najboljše reprezentance z lanskega evropskega prvenstva na Danskem.

Drugi kvalifikacijski pari so: Turčija ‒ Rusija, Češka ‒ Švica, Slovaška ‒ Srbija, Ukrajina ‒ Švedska, Avstrija ‒ Poljska, Madžarska ‒ Italija, Romunija ‒ Severna Makedonija, Portugalska ‒ Nemčija in Črna gora ‒ Belorusija. V četrtek, 25. marca, bo ob 11. uri v avstrijski prestolnici še žreb kvalifikacij za žensko evropsko prvenstvo, ki bo leta 2022 v Sloveniji, Makedoniji in Črni gori. Na njem bo prvič v zgodovini ženskega EP namesto dosedanjih 16 nastopilo 24 reprezentanc.

Vse tri gostiteljice zaključnega turnirja so poleg Norveške, nosilke zlatega odličja z lanskega evropskega prvenstva na Danskem, že zagotovile nastop na turnirju, ki bo na sporedu med 4. in 20. novembrom 2022. Slovenija bo gostila dve skupini prvega dela v Celju in Ljubljani, drugi dve pa bosta v Podgorici in Skopju. Ljubljanske Stožice in dvorana Boris Trajkovski v Skopju bosta prizorišči glavnega dela turnirja, v slovenski prestolnici pa bosta na sporedu tudi obe polfinalni tekmi ter dvoboja za prvo in tretje mesto.