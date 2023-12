Slovenske rokometašice z odlično igro nadigrale Južno Korejo

Izbranke selektorja Dragana Adžića so, potem ko so v predtekmovanju v skupini D premagale Islandijo (30:24) in Angolo (30:24), na zadnji tekmi v Stavangerju pa izgubile proti Franciji (27:31), danes uspešno začele drugi del SP.

V Trondheim so Slovenke prenesle dve točki, Francija štiri. V tej skupini so tekmice Slovenkam poleg Korejk še Norveška in Avstrija, ki so v skupini C prav tako nastopale v Stavangerju. Norvežanke so v drugi del odnesle štiri točke, Avstrijke dve, Korejke pa so tako kot Angolke drugi del začele brez točk.

Slovenke so hitro prevzele pobudo in si že v prvem polčasu priigrale pet golov naskoka. Nekaj težav je slovenski obrambi povzročala le prva korejska zvezdnica Eun Hee Ryu, ki je na koncu prišla do 12 zadetkov, a so Slovenke njene soigralke dobro ustavljale.