Slovenske rokometašice začele zadnji teden priprav na OI

Rokometašice so do ponedeljkovega zbora v Ljubljani opravile dva cikla priprav. Zadnjega so končale minulo soboto s pripravljalno tekmo v Györu, na kateri so prikazale dva različna polčasa.

Na Madžarskem je Slovenija tekmo, ki se je končala z rezultatom 28:27 v korist gostiteljic, odigrala brez dveh levorokih igralk, Alje Varagić in Barbare Lazović. Prva je v domovini ostala zaradi slabega počutja, slednja pa ima nekaj težav s kolenom.

"V zadnjem obdobju smo imeli nekaj zdravstvenih težav, kar je za obdobje, kot so priprave na olimpijske igre, povsem običajno. Tudi zaradi tega morda nekatere stvari v našo igro prihajajo v nekoliko kasneje, a vse se odvija v načrtovani smeri. Želim si, da do olimpijskih iger ostanemo zdravi ter da z dobro energijo in v odličnem vzdušju opravimo še zadnje stvari," je dejal selektor Dragan Adžić.

"Dosedanji del priprav je minil, kot bi mignil. Oddelale smo jih zelo dobro in se še bolj povezale, četudi smo bile dobro povezane v pravo ekipo že prej," pa je poudarila Varagić, ki se je v ponedeljek že vrnila na ekipne treninge, in dodala: "Pripravljamo se tako s krepitvijo telesne pripravljenosti kot tudi mentalne. Ogledujemo si tudi že igre tekmic, ki nas čakajo v Parizu. Z vsakim treningom smo bolj samozavestne. V Pariz bomo odpotovale z željo, da tam pokažemo, kakšna ekipa smo."