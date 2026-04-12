Slovenske rokometašice zanesljivo čez Makedonke

Velenje, 12. 04. 2026 19.29 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenke so se na evropsko prvenstvo uvrstile že z zmago proti Belgijkam

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji kvalifikacijski tekmi za letošnje evropsko prvenstvo na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji danes v Velenju premagala Severno Makedonijo s 27:18 (15:8).

Slovenske rokometašice uspešne proti Makedonkam
FOTO: RZS

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so vse dvome o napredovanju na letošnje celinsko tekmovanje, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah, razrešile sredi tedna v Hasseltu, kjer so zanesljivo premagale Belgijke s 36:14.

Slovenija je v kvalifikacijski skupini 3 osvojila drugo mesto. Na šestih tekmah je zbrala osem točk, potem ko je dvakrat ugnala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20 in 27:18, proti Nemčiji pa je izgubila oba dvoboja – na domačih tleh s 23:30, v gosteh pa z 18:33.

Slovenke so se na evropsko prvenstvo uvrstile že z zmago proti Belgijkam
FOTO: RZS

Elitna ženska izbrana vrsta bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.

Slovenske rokometašice na svoji zadnji kvalifikacijski tekmi niso imele nobenih težav z Makedonkami. Njihova premoč na današnji tekmi v Rdeči dvorani ni bila tako izrazita kot pred dnevi v Belgiji, od prve do zadnje minute pa so imele vse zadeve pod nadzorom.

V prvi polovici tekme je njihova prednost konstantno naraščala, najvišja pa je bila tik pred odhodom na veliki odmor, ko so dvakrat povedle za osem golov (14:6 in 15:7).

Slovenke so se na evropsko prvenstvo uvrstile že z zmago proti Belgijkam
FOTO: RZS

Adžić je v drugem polčasu priložnost za dokazovanje ponudil tudi svojim manj izkušenim in obremenjenim varovankam, ki so bile prav tako za razred ali dva boljše od tekmic. Najvišja slovenska prednost na tekmi je znašala 11 golov (20:9, 24:13, 25:14, 26:15 in 27:16).

V slovenski reprezentanci je bila v Šaleški dolini najučinkovitejša Tjaša Stanko s petimi goli. Špela Bajc, Tinkara Kogovšek in Ema Markovič so za zmago prispevale po tri zadetke.

Preberi še Slovenke so si izborile nastop na evropskem prvenstvu

"Vesela in ponosna sem na našo ekipo, da smo kvalifikacije zaključili z zmago in se uvrstili na celinsko tekmovanje. Vsaka tekma je za nas izjemnega pomena, da nam bo na prvenstvu lažje. Imamo mlado zasedbo, ki potrebuje izkušnje. Med kvalifikacijami smo priložnost za dokazovanje dobile vse igralke in morda nam bo zaradi tega lažje kot leta 2024," je po tekmi za spletno stran Rokometne zveze Slovenije dejala kapetanka Stanko.

Dragan Adžić
FOTO: Profimedia

"Zelo sem ponosen na to, kako so naša dekleta odigrala vse kvalifikacijske tekme, tudi to zadnjo proti Makedonkam. Lotile so se je z vsemi močmi. Verjamem, da je skozi kvalifikacijske dvoboje naša ekipa pridobila na širini kadra in konkurenčnosti. Verjamem, da bomo na EP sposobni igrati z vsako ekipo," je dodal selektor Adžić.

Znane vse udeležnke prvenstva stare celine

Poleg vseh petih gostiteljic so si nastop brez kvalifikacijskih tekem zagotovile tudi Norveška, Danska in Madžarska, nosilke odličij z evropskega prvenstva pred dvema letoma v Avstriji in Švici ter na Madžarskem.

Prek kvalifikacij so se na celinsko tekmovanje uvrstile še Švedska, Španija, Nizozemska, Nemčija, Slovenija, Francija, Hrvaška, Švica, Črna gora, Ferski otoki, Avstrija in Srbija, ki so v svojih skupinah osvojile prvo ali drugo mesto.

Na evropskem prvenstvu bodo nastopile tudi štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste, to so Grčija, Islandija, Severna Makedonija in Ukrajina.

Celinsko tekmovanje bo na Slovaškem gostila Bratislava, na Češkem Brno, na Poljskem Katovice, v Romuniji Cluj-Napoca in Oradea, v Turčiji pa Antalya.

Vse odločilne tekme bodo v dvorani Spodek v Katovicah.

ROKOMET EVROPSKO PRVENSTVO KVALIFIKACIJE SLOVENIJA SEVERNA MAKEDONIJA

