Slovenske strelke srebrne na EP v Osijeku

Že po ponedeljkovi kvalifikacijski posamični tekmi, ki jo je Živa Dvoršakkončala na prvem mestu, nato pa v finalnem obračunu zavoljo nezgode pri drugem strelu, ko je zadela le devet krogov in zasedla končno osmo mesto, ter enajsto mesto Klavdije Jerovšek, je bilo jasno, da so Slovenke v slavonsko prestolnico prišle sijajno pripravljene, kar so potrdile tudi na današnjem "drugem polčasu" ekipne tekme. Na njej je najprej nastopilo osem najboljših reprezentanc po prvem dnevu tekmovanja, v konkurenci Rusije, Romunije, Norveške, Italije, Danske, Švice in Ukrajine pa je Slovenija s 623,2 kroga zasedla drugo mesto. V dveh serijah po deset strelov je bila najboljša Urška Kuharičz 209,5 kroga, Dvoršakova je dodala 207,7, Jerovškova pa 206,0.

Slovenija v današnjem popoldanskem finalu ni bila kos Rusiji, ki je svoje "strelske mišice" pokazala že v prvem delu današnjega tekmovanja, ko je bila s 629,1 kroga daleč pred vsemi. Rusija je svojo absolutno prevlado na strelišču zadržala tudi v finalu. Že po treh serijah je povedla po točkah s 6:0 in slovensko trenerko Polono Sladič prisilila, da je zahtevala polminutni premor. Po kratkem predahu in njenih besedah spodbude se razmerje moči na strelišču ni bistveno spremenilo. Ruske strelke so bile še naprej korak pred slovenskimi, ki so imele v nadaljevanju tudi nekaj smole in serije izgubljale za 0,1 ali 0,2 kroga.

Bron Romunkam

Dvoršakova, Jerovškova in Kuharičeva so prve točke v finalu osvojile šele v osmi seriji strelov, v deveti pa so Rusinje osvojile želeno 16. točko in končale veliki finale. Bronasto kolajno je osvojila Romunija, ki je po točkah premagala Norveško s 16:12.

Druge slovenske reprezentance se v ekipni konkurenci niso prebile v odločilne boje. Slovenska ženska ekipa z zračno pištolo v postavi Mojca Kolman, Denis Bola Ujčičin Anja Prezeljje s 1688 krogi zasedla enajsto mesto, moška izbrana vrsta v postavi Sašo Stojak, Peter Tkalecin Mario Hološpa s 1696 krogi 15. mesto. Na moški tekmi z zračno puško sta slovenske barve zastopala Nejc Klopčičin Jakob Petelinek, tako da Slovenija v tem tekmovanju ni nastopila. V mladinski konkurenci se je v torek izkazala Katarina Fevžer, ki se je v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov prebila med osem najboljših tekmovalk, v finalu pa je nato zasedla osmo mesto. V sredo bosta nastopila le Mojca Kolman in Mario Hološ na mešani ekipni tekmi z zračno pištolo.