Slovenske tenisačice za napredovanje proti Nizozemski in Indiji

Bangalore, 14. 11. 2025 08.19 | Posodobljeno pred 24 minutami

STA , A.V.
Slovensko žensko teniško reprezentanco danes čaka prvi dvoboj na pokalu Billie Jean King v Bangaloreju v Indiji. Pomerila se bo z Nizozemsko, s katero je lani novembra v Velenju izgubila, a ima tokrat precej močnejše adute v rokavu.

V Šaleški dolini je od štirih igralk, ki so zdaj pod vodstvom nove kapetanke Maše Zec Peškirić zbrane v Indiji, tedaj igrala le Tamara Zidanšek. Slovenija je močnejša za Kajo Juvan, ki sezono končuje med prvimi 100 igralkami na svetu, ter specialistki za igro dvojic Dalilo Jakupović in Niko Radišić, ki sta prav tako v zadnjih mesecih v odlični formi.

Prvi igralki Nizozemske sta isti kot v Velenju, Suzan Lamens in Arantxa Rus, zraven je tudi igralka dvojic Demi Schuurs ter mlada Anouk Koevermans. Uvrstitve na lestvici WTA nakazujejo izenačen dvoboj. Uvodno partijo bosta igrali drugouvrščeni igralki, predvidoma Tamara Zidanšek, ki je 162. na računalniški razpredelnici, ter Arantxa Rus (139.), sledita najboljši igralki, Kaja Juvan (98.) in Suzan Lamens (87.), na koncu pa je še igra dvojic. Dalila Jakupović in Nika Radišić sta 114. oz. 118., najboljši Nizozemki pa Demi Schuurs na 21. mestu in Arantxa Rus (137.).

Vrnitev Kaje Juvan je velika pridobitev za slovensko žensko teniško izbrano vrsto pred pomembnima obračunoma z Nizozemsko in Indijo.
Vrnitev Kaje Juvan je velika pridobitev za slovensko žensko teniško izbrano vrsto pred pomembnima obračunoma z Nizozemsko in Indijo. FOTO: AP

Slovenijo v soboto po slovenskem času čaka še dvoboj z gostiteljicami, s katerimi se Slovenija doslej še ni srečala. Najboljši igralki Indije sta Sahaja Yamalapalli, 309. na svetu, in Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty (381.).

Zmagovalke turnirja v Bangaloreju se bodo uvrstile v aprilske kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King, preostali dve reprezentanci pa bosta leta 2026 igrali v skupini 1, ki je še vedno razdeljena na tri regije, ameriško, azijskooceanijsko in evroafriško.

