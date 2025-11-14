Slovenske tenisačice za napredovanje proti Nizozemski in Indiji

V Šaleški dolini je od štirih igralk, ki so zdaj pod vodstvom nove kapetanke Maše Zec Peškirić zbrane v Indiji, tedaj igrala le Tamara Zidanšek. Slovenija je močnejša za Kajo Juvan, ki sezono končuje med prvimi 100 igralkami na svetu, ter specialistki za igro dvojic Dalilo Jakupović in Niko Radišić, ki sta prav tako v zadnjih mesecih v odlični formi.

Prvi igralki Nizozemske sta isti kot v Velenju, Suzan Lamens in Arantxa Rus, zraven je tudi igralka dvojic Demi Schuurs ter mlada Anouk Koevermans. Uvrstitve na lestvici WTA nakazujejo izenačen dvoboj. Uvodno partijo bosta igrali drugouvrščeni igralki, predvidoma Tamara Zidanšek, ki je 162. na računalniški razpredelnici, ter Arantxa Rus (139.), sledita najboljši igralki, Kaja Juvan (98.) in Suzan Lamens (87.), na koncu pa je še igra dvojic. Dalila Jakupović in Nika Radišić sta 114. oz. 118., najboljši Nizozemki pa Demi Schuurs na 21. mestu in Arantxa Rus (137.).