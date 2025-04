Slovenske teniške igralke po Litvi premagale tudi Srbijo

Pred tem je prvo točko Sloveniji priborila Juvan, ki je bila boljša od Mie Ristić s 7:6 in 6:4, drugi dvoboj pa je morala Živa Falkner po dveh urah in pol borbe z Natalijo Senić predati zaradi izčrpanosti v tretjem nizu.

Dvoboj parov je bil izenačen in negotov vse do konca. V drugem nizu pri 5:4 je Kaja Juvan servirala za zmago, v podaljšani igri je Slovenija povedla s 4:0, partijo pa je zaključila šele z drugo zaključno žogo za 9:7. Vmes je morala ubraniti še poskus tekmic za izenačenje na 1:1.

Enako kot proti Litvi, kjer so bili vsi dvoboji na tri nize in so skupaj trajali skoraj sedem ur, je bil tudi obračun s Srbijo odločen šele v odločilni igri dvojic. Kaja Juvan in Pia Lovrič sta premagali srbsko navezo Natalija Senić / Anja Stanković s 6:4 in 7:6.

"Zelo mi je žal takšnega razpleta, saj je bil to moj prvi živi dvoboj za reprezentanco. Vse sem imela pod nadzorom, nato pa so me v drugem nizu začeli grabiti krči po celem telesu. Čeprav sem dala vse od sebe, mi ni preostalo drugega kot predati partijo," je dejala 22-letna Novomeščanka, ki je bila nekajkrat le dve točki oddaljena od zmage.

Kaja Juvan je v dveh dneh vpisala štiri zmage."Bil je to še en naporen in dober dvoboj, ki sva ga obe želeli dobiti, zato sem toliko bolj vesela, da se je razpletel v mojo korist oziroma Slovenije," je povedala po prvi današnji.

Slovenija, ki v Vilniusu nastopa brez dveh najboljših igralk, Veronike Erjavec in Tamare Zidanšek, ima zdaj dva dni prosto, v soboto pa se bo pomerila z drugouvrščeno reprezentanco iz skupine D, v kateri so Avstrija, Latvija, Portugalska in Hrvaška.

Štirje zmagovalci sobotnih dvobojev bodo napredovali v novembrske kvalifikacije za svetovno skupino, poraženci pa bodo obstali v regionalnem delu in bodo v pokalu Billie Jean King znova zaigrali aprila 2026.