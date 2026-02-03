Slovenskemu atletu zaradi dopinške kršitve desetmesečna prepoved

Po glavni obravnavi pred disciplinsko komisijo in pritožbenim organom Sloada so ugotovili, da je športnik kršil predpise proti dopingu, zato mu je bila izrečena sankcija izločitve iz športa za obdobje desetih mesecev, razveljavitev rezultatov na tekmovanju in povrnitev stroškov v višini 1100 evrov.

Aljaž Škrinjar (roj. 2007) je pri 15 letih nase opozoril na jesenskem državnem prvenstvu za pionirje, kjer je v teku na 300 metrov z ovirami postavil nov državni rekord s časom 38,86. Rekord je nato še izboljšal na reprezentančnem peteroboju v Znojmu.

Lani je osvojil mladinski državni naslov v teku na 400 metrov, stadionski krog je pretekel v času 47,47.