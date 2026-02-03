Naslovnica
Drugi športi

Slovenskemu atletu zaradi dopinške kršitve desetmesečna prepoved

Ljubljana, 03. 02. 2026 16.39 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
Aljaž Škrinjar

Slovenska protidopinška organizacija Sloado je na svoji spletni strani sporočila nov primer kršitve protidopinških pravil. Za deset mesecev je prepoved tekmovanj dobil atlet Aljaž Škrinjar.

Po glavni obravnavi pred disciplinsko komisijo in pritožbenim organom Sloada so ugotovili, da je športnik kršil predpise proti dopingu, zato mu je bila izrečena sankcija izločitve iz športa za obdobje desetih mesecev, razveljavitev rezultatov na tekmovanju in povrnitev stroškov v višini 1100 evrov.

Aljaž Škrinjar (roj. 2007) je pri 15 letih nase opozoril na jesenskem državnem prvenstvu za pionirje, kjer je v teku na 300 metrov z ovirami postavil nov državni rekord s časom 38,86. Rekord je nato še izboljšal na reprezentančnem peteroboju v Znojmu.

Lani je osvojil mladinski državni naslov v teku na 400 metrov, stadionski krog je pretekel v času 47,47.

Atletu so vzorec odvzeli 4. julija 2025 na mladinskem državnem prvenstvu v Slovenj Gradcu, v njem pa odkrili sledi fenoterola. Ta je, pojasnjujejo pri Sloadu, v športu prepovedana snov in uvrščena na seznam prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije Wade v skupino S3, kamor spadajo beta-2 agonisti.

Disciplinska komisija Sloada je najprej izrekla sankcijo izločitve iz športa za obdobje treh mesecev, razveljavitev rezultata in povrnitev stroškov testiranja v višini 1100 evrov, po vloženi pritožbi Sloada pa je v pritožbenem postopku pritožbeni organ prepoved podaljšal na deset mesecev.

atletika doping aljaž škrinjar prepoved

Se pripravlja slovenski teniški 'boom'? Po Šešku med mlade 'zvezde' še Suljić?

