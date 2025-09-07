Slovenskemu četvercu naknadno bron SP na 500 m

Uzbekistanski Samarkand je avgusta lani gostil SP v sprintu na mirnih vodah v neolimpijskih disciplinah, kjer so slovenski reprezentanti dosegli nekaj dobrih uvrstitev, so zapisali pri kajakaški zvezi Slovenije, med njimi tudi četrti mešanega dvojca Mia Medved - Rok Šmit in mešanega četverca, v katerem so veslali Mia Medved, Anja Osterman, Anže Urankar in Rok Šmit. Slednji se bodo po dobrem letu lahko razveselili kolajne, saj so tretjeuvrščene Portugalce zaradi kršitve protidopinških pravil diskvalificirali. Lani se je Slovencem kolajna izmuznila za dobre pol sekunde.

Za Portugalsko so na tekmi mešanih četvercev na 500 metrov veslali Teresa Portela, Fernando Pimenta, Messias Baptista in Francisca Laia. Slednja je kršila protidopinška pravila ter po postopku prejela suspenz, ki ga ni izpodbijala. Suspenz velja od 30. maja 2025 do 29. maja 2029, prav tako pa so jo diskvalificirali v vseh tekmovanjih od 25. avgusta 2024 dalje.

Laia, ki je sicer leta 2018 diplomirala iz medicine na univerzi v Coimbri in je istega leta prejela naziv športnice leta, je bila na testiranju v okviru SP pozitivna na anabolični androgeni steroid dehidroklorometiltestosteron (DHCMT).

Naslov svetovnih prvakov na tekmi mešanih četvercev so si sicer priveslali beloruski tekmovalci, ki so nastopali pod nevtralno zastavo – Nadzeja Kušner, Volha Kudženka, Vladislav Kravec in Dmitri Natinčik. Laia je skupaj s Portelo v Uzbekistanu osvojila srebrno kolajno tudi v ženskem dvojcu na 200 metrov, tako da so tudi v tem primeru dvojec diskvalificirali, s tem pa sta Anja Osterman in Mia Medved s sedmega napredovali na šesto mesto, so še sporočili iz krovne slovenske zveze.