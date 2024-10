Slovenskemu reprezentantu naziv igralec kroga

Z 9 goli iz 11 poizkusov in 4 podajami si je v 5. krogu proti Bjerringbro-Silkeborgu (38:28) priigral koeficient uspešnosti 7,27, največ med vsemi igralci, uvrščenimi v postavo kroga, s čimer si je priboril naziv najkoristnejšega posameznika 5. kroga danskega prvenstva. "Letošnja sezona je še veliko bolj naporna, kot je bila lanska. Tudi zaradi tega, ker praktično ni bilo poletnega počitka in bi rekel, da je še naprej prisotna utrujenost na eni strani iz prejšnje sezone, na drugi zaradi dolgega olimpijskega turnirja," je za 24ur.com povedal Koprčan, ki skupaj s soigralci trenutno zaseda 2. mesto na lestvici državnega prvenstva.

Pred Aalborgom je le večni rival 7-kratnih danskih prvakov GOG Gudme. Vlah in druščina pa so s 178 doseženimi goli z naskokom najbolj učinkovita zasedba danskega prvenstva.

Trener uvaja spremembe

Aalborg je sezono odprl z osvojitvijo danskega superpokala. Za mnoge presenečenje, saj je moštvo doživelo veliko spremembo. Uspešnega Stefana Madsna je na klopi zamenjal Maik Machulla. "Z novim trenerjem smo se dobro ujeli, čeprav je vpeljal določene spremembe v sistem igre. Hitro smo se privadili in sprejeli nov način igre," je zaključil Vlah, ki je v intervjuju ob začetku sezone napovedal, da s soigralci merijo na evropski vrh. Minulo sezono so jih v velikem finalu Lige prvakov (tekme lahko spremljate na Kanalu A in VOYO) zaustavili zvezdniki Barcelone.